-ERDOĞAN: SAĞLIKTA DEVRİM YAPTIK İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Tüm dünyada sağlık hizmetlerinden, sosyal hizmetlerden kesinti yapılırken, birçok ülke sağlık reformu yapmak isteyip başaramazken biz, sağlıkta adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu ivmeyi aynı şekilde devam ettireceğiz'' dedi Erdoğan, Arnavutköy Devlet Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, bugün resmi olarak hizmete açtıkları hastanenin inşaatına 2007'de başladıklarını, 2009'da tamamlandığını ve geçen yıl hastanenin teslimatının yapıldığını belirtti. İstanbul'a, Arnavutköy'e yaraşır bir hastaneyi açmanın heyecanı içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, bu heyecanı şu anda sadece Arnavutköy, İstanbul değil, sağlıkta gerçekleştirdikleri köklü dönüşümle 81 ilin ve tüm Türkiye'nin yaşadığını söyledi. Erdoğan, hükümeti kurdukları günden itibaren Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere 4 temel taş üzerinde yükselteceklerini söylediklerini hatırlatarak, göreve geldiklerinde gerilerde olan Milli Eğitimin bütçesini birinci sırada olan Milli Savunmanın yerine çıkardıklarını belirtti. Bu hassasiyeti, inceliği gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, ''Bu kuru sıkı atmakla olmuyor'' dedi. Hastanelerde her hekime özel bir muayene odası tahsis ettiklerini, 6 bin 643 muayene oda sayısını 3 kattan fazla artırarak 21 bin 278'e çıkardıklarını ve artık devlet hastanelerinde istenilen hekimin seçilerek muayene olunabildiğini belirten Erdoğan, 2002'de devlet hastanelerinde 18 olan MR cihazı sayısını 247'ye, 121 tomografi cihazı sayısını da 375'e çıkardıklarını anlattı. Erdoğan, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 1510 diyaliz cihazı varken bugün 4 bin 119 diyaliz cihazı bulunduğunu ve bugün vatandaşların özel diyaliz merkezlerinden tamamen ücretsiz istifade etme imkanına kavuştuğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, ''Tüm dünyada sağlık hizmetlerinden, sosyal hizmetlerden kesinti yapılırken, birçok ülke sağlık reformu yapmak isteyip başaramazken biz, sağlıkta adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu ivmeyi, aynı şekilde devam ettireceğiz. Nasıl 8.5 yılda sağlık hizmeti ürettiysek, sağlığı lüks olmaktan çıkarıp nasıl ülke sathına yaydıysak, aynı şekilde devlet millet kaynaşmasını da aynı şekilde devam ettireceğiz'' diye konuştu. Erdoğan, yakın bir süre içinde Olimpiyat Stadı'nın yanında dev bir hastaneye başlayacaklarını belirterek, ''Şehir Hastanesi olacak. Bir tanesi de Anadolu yakasında olacak ve bunlar büyük şehirlerimizden başlamak üzere ülkemizde çok büyük hizmet görecekler. Orada ileri teknoloji uygulayacağız. Buralarda görülemeyen birçok tedavileri oralarda görme imkanını yakalayacağız. Zira bizim milletimiz, her şeyin en iyisini, en güzelini fazlasıyla hak ediyor. Biz, aziz milletimizi hak ettikleriyle buluşturmaya, hayallerine, rüyalarına kavuşturmaya devam edeceğiz'' dedi. -SAĞLIK BAKANI AKDAĞ- Sağık Bakanı Recep Akdağ da açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlıkta dönüşüm programıyla her geçen gün yeni bir ilçede, beldede, şehirde yeni hastaneleri, yeni kurumları hizmete açtıklarını, artık Türkiye'de geçmiş dönemlerdeki gibi hastanelerin önünde boyunlarını bükmediklerini söyledi. Akdağ, ''Şükürler olsun ki Kılıçdaroğlu'nun SSK'sının dönemleri çok geride kaldı. Bugün ambulanslarıyla gerektiğinde hava ambülanslarıyla aile hekimliğiyle bütün hastanelere başvurabildiğimiz yeni bir sağlık sistemi var ve önümüzde de çok daha mükemmel bir sağlık sistemini kurmak için hedeflerimiz var, planlarımız var. Bundan sonra çok daha mükemmelini başaracağız. İnanıyoruz ki sizler en güzeline layıksızınız, en güzelini size ulaştırmak da bizim vazifemiz'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, açılışını yaptıkları Arnavutköy Devlet Hastanesinin şifa kaynağı olmasını temenni ederek, açılış kurdelesini Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve milletvekilleriyle birlikte keserek açılışı gerçekleştirdi.