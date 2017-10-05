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Erdoğan: Sağında eski Fransız bakan Kouchner, solunda Fransız yazar Henry-Levy, herhalde bunlardan alıyor gücü

Erdoğan, İran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

05 Ekim 2017 17:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barzani'ye sert ifadelerle yüklenerek "Fotoğraflara bakıyorsunuz sağında eski Fransız bakan Kouchner, solunda Fransız yazar Henry-Levy, herhalde bunlardan alıyor gücü" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Barzani'ye de mesaj göndermeyi unutmadı. Kuzey Irak referandumuna ilişkin olarak Erdoğan, Barzani yönetiminin tek çaresinin "bu işten çekilmek" olduğunu belirterek aksi halde takvimin işleyeceğini söyledi.

Erdoğan, Barzani'nin yanında yer alan Fransızlarla ilgili de konuşarak "Fotoğrafa bakıyorsunuz, sağında eski Fransız bakan Bernard Kouchner'i, solunda Fransız yazar Bernard Henry-Levy. Herhalde bunlardan alıyor gücü" ifadesini kullandı.   

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