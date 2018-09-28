Erdoğan ‘Sabır bir yere kadar' demişti; Albayrak'a göre ‘Merkez Bankası'nın bağımsızlığı' tartışması kapandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz artışı için "Bu adımla bağımsızlık tartışmaları kapandı" yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Albayrak'ın 'bağımsızlık tartışmaları kapandığı' yorumunu yaptığı faiz artışı için "Hadi buyrun bağımsızlık. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Ve o sabır bir yere kadar" demişti.

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Albayrak, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu.

Albayrak, enflasyonla mücadele konusunda yapılması gereken her şeyin yapılmaya başlandığını dile getirdi ve “Eylül ayında TCMB’den enflasyonla mücadele için güçlü bir adım geldi ve bu adımla bağımsızlık tartışmaları da kapandı” ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de politika faizini 17,75'ten yüzde 24'e çıkartan TCMB'ye tepki göstermişti. Erdoğan, 14 Eylül'de partisinin bir toplantısında TCMB hakkında şunları söylemişti:

"İş ekonomi sınırlarını aştı ve Türkiye'nin cezalandırılması boyutuna ulaştı. Araçlarımızı kullanarak bu saldırıyı bir noktada durdurduk. Asıl kalıcı darbeleri enflasyon ve faizler konusunda alıyoruz. Faizi yöneticiler belirler. Ama enflasyonu yönetici belirlemez. Enflasyon faizin akışıyla oluşur. Bugüne kadar Merkez Bankası defalarca şu 16 yıllık dönemde enflasyonu herkes açıklamıştır. Hiçbir kez enflasyon MB'nin açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Yıl ortasında MB enflasyonu revize ediyor, üçüncü çeyrekte tekrar ediyor... Niye? Madem biliyorsun bu işi... Faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? Ekim ayında da göreceğiz bu gerçekleri. Son olarak MB sürekli gündeme getirilen faiz artırımını oldukça yüksek bir oranla gerçekleştirdi. Bağımsızlık... Hadi buyrun bağımsızlık. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Ve o sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürüye eyvallah edemeyiz."