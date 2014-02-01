Erdoğan, Sabah ve ATV'yi satın alan Kalyoncu'nun düğününe katıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Seçim Üst Kurul toplantısının ardından saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Başbakan Erdoğan, Sabah Gazetesi ile ATV'yi satın alan, ismi 17 Aralık Operasyonu'nda yer alan, üçüncü havalimanı projesinin konsorsiyum ortaklarından Kalyon İnşaat'ın patronu Orhan Cemal Kalyoncu'nun oğlunun düğününe katıldı. Başbakan Erdoğan, Mehmet Kalyoncu ile Gökçe Kasapoğlu'nun Grand Cevahir Otel'deki düğünlerinde şahitlik yaptı.

Kalyoncu, AKP hükümetleri döneminde yapılan pek çok projenin ihalesini de alan isim.

Trabzonlu müteahhit

İş Adamı Cemal Kalyoncu aslen Trabzon Çaykaralı. Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 1974 yılında Kalyon Grup'u kuran dört kardeşten biri. Cemal Kalyoncu'nun kardeşleri; Ahmet Kalyoncu, Turan Kalyoncu ve Hasan Kalyoncu.

Sabah ve ATV'nin yeni sahibi

Sabah ve ATV’yi satın alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Kalyon Grup, son dönemin en dikkat çeken inşaat firmaları arasında. Son yıllarda aldığı işlerin toplam büyüklüğü 100 milyar TL’ye yaklaşan Kalyon Grup, İstanbul’un 3'üncü havalimanını yapacak konsorsiyumu oluşturan şirketlerden biri. Taksim Yayalaştırma Projesi’nde de imzası olan Kalyon Grup, KKTC içmesuyu projesinden, İstanbul Finanskent projesine kadar geniş bir alanda kazandığı ihalelerle dikkat çekiyor. Kalyon grup, Ekim ayında gerçekleşen İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey ihalesini de 849 milyon TL’lik teklifi ile kazanan konsorsiyum içinde yer aldı. Medyaya giriş kararı alan Kalyon Grup, özellikle son 10 yılda aldığı ihalelerle sürekli gazete haberlerini süsleyen bir isim. Grubun son yıllarda kazandığı ihalelere bakıldığında ise, geniş bir alanda birçok işin yapımını üstlendiği görülüyor. Kalyon Grubu’nun son yıllarda kazandığı ihaleler şöyle:

Metro ihalesi

Ekim ayında yapılan Mecidiyeköy - Mahmutbey (Şişli-Kağıthane-Eyüp-Gaziosmanpaşa-Esenler-Bağcılar) metro hattı ihalesinde en düşük teklifi 849 milyon 440 bin lira ile Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın oluşturduğu konsorsiyum verdi.

Taksim yayalaştırma projesi

Büyük tartışmalara ve protestolara yol açan Taksim Yayalaştırma Projesi’nde de Kalyon’un imzası var. İhaleyi 51 milyon 555 bin 379 TL’lik teklifle Kalyon İnşaat kazandı. Proje kapsamında, Taksim’e toplam 14 bin 315 fore kazık çakılması da yer aldı.

Bakırköy Adalet Sarayı

Açıldığı dönem olan 2007’de Türkiye'nin şimdiye kadar yapılan en büyük adliye sarayı olarak açıklanan Bakırköy Adliye Sarayı projesini de Kalyon İnşaat gerçekleştirdi. Bakırköy Osmaniye'de toplam 79 bin 303 metrekarelik alan üzerinde yer alan Adalet Sarayı'nın yapımı yaklaşık 45 milyon TL’ye maloldu.

Mecidiyeköy metrobüs ihalesi

Metrobüs sistemini Mecidiyeköy'e uzatmak için 2008’de yapılan ihaleyi de Kalyon Grubu almıştı. 5 Mayıs 2008’de yapılan ve 10 firmanın katıldığı ihalede Kalyon İnşaat’ın teklifi 115 milyon 345 bin YTL+KDV olmuştu.

22 milyar euroluk havalimanı

Geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul 3'üncü havalimanı ihalesini kazanan konsorsiyumda Kalyon Grubu da yer aldı. Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon İnşaat A.Ş Ortak Girişim Grubu, 22 milyar 152 milyon euro teklif vererek ihaleyi kazandı. İhalenin TL karşılığı ise 90 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Kıbrıs'a su

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve Kuzey Kıbrıs’ın içme suyu sorununu çözecek olan Akdeniz Geçişi Boru Hattı İnşaatı İhalesini geçtiğimiz yıl Kalyon kazandı. İhalede en düşük teklifi Sigur Ros Sdn Bhd- Kalyon- Kutay İnşaat firması 630 milyon TL olarak verdi.

Başakşehir stadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirdiği “Başakşehir Stadyumu İnşaatı” ihalesinde de kazanan isim Kalyon oldu. İhaleye 8 firma teklif verdi. 1 Mart 2013 tarihinde yayımlanan sonuç ilanına göre, Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi 134 milyon 949 bin 900 TL’ye üstlenen Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve ASL İnşaat Taahhüt ve San. Tic. Ltd. Şirketi ile 28 Şubat 2013 tarihinde sözleşme imzaladı.

Çanakkale-Ayancık yolu

Çanakkale-Ezine-Ayvacık Yolu ve Havran-Edremit-Ayancık yolunun yapım işinin yanı sıra, Kalyon İnşaat bugüne kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birçok ihalesinde de öne çıkan isim oldu. Belediyenin iştiraki KİPTAŞ ile Kalyon İnşaat’ın yaptığı en önemli projelerin başında Finanskent projesi geliyor. KİPTAŞ Başakşehir konutları, KİPTAŞ Silivri Konutları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Çağlayan Kavşağı projesinde de Kalyon’un imzası bulunuyor.

11 bakanlı nikah

Kalyon Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu, 2008 yılında öldü. Kalyoncu, yakın tarihin önemli liderleriyle olan yakınlığıyla da tanındı. Turgut Özal ile de yakın dostluğu bulunan Kalyoncu, Milli Görüş hareketinde patlak veren "yenilikçi-gelenekçi" saflaşmasında da "yenilikçiler" tarafında yer aldı. Erbakan’a, ilk "değiş" diyen isimler arasında da bulunan Kalyoncu’nun, yenilikçi hareketten doğan Ak Parti’nin lideri Başbakan Tayyip Erdoğan ile de geçmişe dayanan yakın dostluğu bulunuyordu. Hasan Kalyoncu’nun AK Parti yönetimiyle yakınlığı, oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah törenine de yansımıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç ile birlikte nikah şahitliği yaptığı Grand Cevahir Oteli’ndeki bu nikah töreninde, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında yer aldığı 11 bakan hazır bulunmuştu. Grubun şu anki yönetim kurulu başkanlığını Orhan Cemal Kalyoncu yürütüyor

25 Aralık operayonunda konan tedbiri yeni savcılar kaldırdı

25 Aralık'ta başlatılan ikinci soruşturma dalgası çerçevesinde 7 işadamının ve 2 şirketin mallarına tedbir konma kararı verilmişti. 'Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nun 2'inci Dalgasında 7 işadamı ve 2 şirketin mal varlıklarına konan tedbir, soruşturmayı devralan savcılar tarafından kaldırıldı. 25 Aralık'ta başlayan ikinci dalga operasyon çerçevesinde, Sabah gazetesini satın alan Kalyon Grubu’na ait Zirve Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu, Bosphorus 360'ın sahibi Cengiz Aktürk, Abdullah Tivnikli, Mustafa Latif Topbaş, Cemal Kalyoncu, Mehmet Cengiz ve Üsame Kutub'un mallarına koyulan tedbir kararı 14 Ocak'ta savcılar tarafından kaldırıldırılmıştı.