Erdoğan "S-400 anlaşması yapıldı" dedi, Rusya doğrulamadı, ABD uyardı; son durum bu akşam Tele1’de

Ankara, uzun süredir Moskova’dan S-400 füze savunma sistemi satın almak istiyor. Geçen hafta taraflar arasında prensipte anlaşıldığı, ancak resmî anlaşmanın henüz imzalanmadığı söylenmişti. Körfez turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Grup toplantısında konuşurken, “konuyla ilgili imzalar atıldı” dedi. Kremlin’in sözcüsü Peskov ise anlaşma hakkında kendisine sorulan soruyu, “yorum yapmayacağım” diyerek yanıtladı. Öte yandan ABD ve NATO’dan Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzeleri almasının “sakıncaları” üzerine yapılan açıklama ve uyarılar giderek arttı.

Ne oluyor? S-400 anlaşması gerçekten de yapıldı mı? Füzelerin bir kısmı Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek, diğerlerinin üretimi de Türkiye’de mi yapılacak? Yoksa Moskova’nın “bazı çekinceleri” mi var? Ankara Batı’ya karşı blöf yapmak için “S-400 kozu”nu mu oynuyor? Anlaşmanın yapılıp da sonradan bozulması ihtimali var mı? (Daha önce Çin’den hava savunma sistemi alınmasına karar verilmiş, iki yıl sonra bundan vazgeçilmişti.)

Bu konu, Tele1 kanalında bugün saat 21.00’de yayınlanacak olan Hakan Aksay ile Dünyanın Öteki Yüzü programında ele alınacak.

Ayrıca Ortadoğu’daki son gelişmeler nedir? Astana süreci ve “Rusya-Türkiye-İran” üçlüsünün çabaları hangi aşamada? Türkiye, Ortadoğu’da yeni bir bataklığa mı sürükleniyor?

Gagavuzlar kimlerdir ve neler talep ediyorlar? Moldova, Rusya ve Türkiye ile ilişkileri üzerine neler söylenebilir?

Gazeteci Tatyana Yavuz’un sunumuyla Türkiye’deki Rusça konuşan insanların yaşamından kesitler... Kültürel etkinlikler... Kısa haberler ve basın özetleri... Dünyadan ilginç görüntüler... Ünlü İgor Moiseyev grubundan “futbol balesi”... Ve başka haberler ve söyleşiler program seyircilerini bekliyor...

Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Rusya Diplomasi Akademisi araştırma görevlisi Dr. Nina Belyakova, Gagavuz gazeteci Dmitriy Dimcoglo ve Rus fotoğrafçı Yekaterina Mutlu programa canlı yayında konuk olarak katılıyorlar.

Dünyanın Öteki Yüzü her Çarşamba 21.00’de Tele1’de

Hakan Aksay'la Dünyanın Öteki Yüzü, Rusya ve eski Sovyet coğrafyası ile Ortadoğu’daki gelişmeleri başa alan bir dış politika programı. Programın ana konuları arasında şu konular sıralanıyor:

- Rusya-Türkiye ilişkileri nereye gidiyor?

- Putin Suriye'de neyi hedefliyor?

- Trump döneminde ABD'nin Rusya ve Ortadoğu politikaları nasıl şekilleniyor?

- Rus uzmanlar ve Rusya medyası gelişmeleri nasıl yorumluyor?

- Kafkasya ve Orta Asya'da neler oluyor?

- Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olabilir mi?

- Rusya ve öteki eski Sovyet ülkeleriyle ticaretten enerjiye, inşaattan turizme kadar işbirliğimiz hangi aşamada?

Programın daha önce yayımlanmış bölümlerini şu adresten izlemek mümkün: http://tele1.com.tr/category/dunyanin-oteki-yuzu/

Nasıl izlenebilir?

TV kanalı Tele1 internette www.tele1.com.tr üzerinden yayın yapıyor. Ayrıca uydu üzerinden veya D-Smart'tan da (273. kanal) izlenebilir. Digitürk'te şimdilik sadece "uydu paketi olanlar" Tele 1'i Digiturk Uydu Paketi 230. kanaldan izleme şansına sahip.

Tele 1'in (@tele1comtr) uydu adresi ise şöyle:

Türksat 4-A Uydusu Frekanslar: 11 824, Sembol Rate; 8000, Vertical.