-ERDOĞAN, RUSYA GEZİSİNİ DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Rus muhataplarımla Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin hemen her alanda önemli gelişmeler kaydettiğini memnuniyetle tespit ettik. Her iki tarafta da bu ilişkileri daha ileri boyutlara taşımak yönünde ortak ve güçlü bir iradenin mevcut olduğunu gördük'' dedi. Başbakan Erdoğan, Rusya Federasyonu'ndan gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde kurulan ve ilk toplantısı yapılan Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı vesilesiyle Rusya'ya yaptığı ziyareti tamamladığını söyledi. Beraberinde bazı bakanlarla yaptığı bu ziyaretin her bakımdan verimli sonuçlandığını belirten Erdoğan, ziyareti sırasında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ve Başbakan Vladimir Putin ile kapsamlı ve yararlı görüşmeler yaptığını anlattı. Devlet Başkanı Medvedev ile Türkiye-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyi ikinci toplantısına başkanlık yaptıklarını, bu toplantıda Rusya ile ikili ilişkileri her alanda gözden geçirme ve iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel sorunlarda görüş alışverişi yapma imkanı bulduklarını belirten Erdoğan, 15 Mart 2011 akşamı Moskova'da düzenlenen Türk-Rus İş Forumu toplantısında Rusya Federasyonu ile ilişkilerin itici gücünü oluşturan iki ülke iş adamlarına hitap ettiğini hatırlattı. Dün Moskova'daki temasların tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geçerek, başta Tataristan Cumhuriyeti Başkanı Rüstem Minnihanov olmak üzere temaslar gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, ''Gerek Moskova gerek Kazan'da yaptığım görüşmeler sırasında, Rus muhataplarımla Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin hemen her alanda önemli gelişmeler kaydettiğini memnuniyetle tespit ettik. Her iki tarafta da bu ilişkileri daha ileri boyutlara taşımak yönünde ortak ve güçlü bir iradenin mevcut olduğunu gördük'' dedi. Moskova'da Diplomasi Enstitüsü'nde, tarafına tevdi edilen fahri doktora unvanını aldığını hatırlatan Erdoğan, enstitüde ve aynı şekilde Tataristan'da yaklaşık 200 yıllık üniversitede birer konuşma yaptığını anlattı. Erdoğan, ''Rusya Federasyonu ile aramızdaki ağırlıklı olarak beşeri ilişkilerimizin daha ileriye götürülmesine yönelik, daha önce adımını attığımız vize muafiyeti ile alakalı, geri kabul anlaşmalarının yürürlüğe giriş tarihi, bütün bu engeller de ortadan kalkmak suretiyle Nisan ayında artık vize muafiyeti tamamıyla başlıyor. Böylece artık Türkiye'den Rusya'ya, Rusya'dan Türkiye'ye vatandaşlar gidip gelecekler'' diye konuştu. Bu ziyaretin bir başka özelliğinin de TBMM hükümeti ve Sovyet Rusya arasında 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması'nın 90. yıldönümüne rastlaması olduğunu ifade eden Erdoğan, bu çerçevede Türkiye'deki Moskova Antlaşması'nın metnini Rus muhatabına takdim ettiğini belirtti. Ulaştırma Bakanlığının hazırlamış olduğu posta pullarından yapılmış bir tabloyu da muhatabına verdiğini anlatan Erdoğan, muhatabının da antlaşmanın teatisi esnasında çekilmiş fotoğrafın bir orijinalini kendisine verdiğini söyledi.