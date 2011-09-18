Erdoğan: Rol kapmaya çalıştılar

T24 - Başbakan Erdoğan, kendisinden bir gün önce sürpriz şekilde Libya'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'i isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, "Durumdan vazife çıkaranlar veya rol kapanlar çıktı ortaya. Bu rol kapma mantığı niye, neden?” diye konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, , yapımını İngiliz Lion TV'nin üstlendiği, Başbakanlık Türk Tanıtma Fonu ve TRT'nin desteğiyle, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan ''Batıya Doğru Akan Nehir'' medeniyet belgeselinin tanıtım gecesine katıldı.



Başbakan Erdoğan'ın kürsüye çıkışı sırasında davetliler, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' diye slogan attı.



Gecede konuşan Erdoğan, dört gündür Mısır, Tunus ve Libya'da bulunduğunu hatırlatarak, ''Mısır medeniyetler beşiği bir ülke ama Mısır'ın halini görün. Mısır'da şu anda düşünün otoriter ve totaliter bir rejim yıkılıyor. Otokratik bir sistem yıkılıyor ve yeni dönemde ortaya çıkan siyasi partiler bir endişeyi taşıyor; 'acaba yine bir şeyler olabilir mi?' Yapılması gereken nedir? Bütün dünyanın onlara bu öz güveni vermesidir. Siz Tahrir'de ortaya çıktınız, bir şey söylediniz. Dediniz ki; 'teokratik, otoriter, totaliter ve teokrasiye hayır'. Öyleyse bu yolda bu kararlılığınız devam ediyor. Birilerinin farklı hesapları olabilir. Şu veya bu şekilde size yaklaşım gösterebilirler. Olması gereken, artık bu yola çıkılmıştır, öyleyse özgürlükler noktasında, demokrasi noktasında ama dolambaçlı sokaklardan değil, gerçek demokrasi noktasında bu mücadeleyi vermenizdir'' diye konuştu.



Aynı şeyin Tunus ve Libya için de geçerli olduğunu belirten Erdoğan, ''İşte bakın hemen gördünüz, ortada olmadıkları halde durumdan vazife çıkaranlar veya rol kapanlar çıktı ortaya. Bu rol kapma mantığı niye, neden?'' dedi.



Bu yılın başında Libya olayları başladığı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde bir konuşma yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:



''(Batı, Libya'nın petrol kuyuları üzerinde hesap yapmasın) dedim. Şu anda batı basınını okursanız ne diyorlar; 'Libya'nın petrollerinin yüzde 35'i şu şu şu ülkede'. Ayıptır. Her zamanki yaklaşım tarzınızı yine tekrar edecek olursanız bu defa durum inanıyorum ki farklı olacaktır. İnanıyorum ki alışılmışın dışında olacaktır.''



Dün Libya'da 4 meydan mitingi yaptığını ve halka hitap ettiğini söyleyen Erdoğan, Misrata'nın yakılıp, yıkıldığını gördüğünü ifade etti.



Misrata'dan ''Ankara'' gemisiyle 450 yaralıyı 12 F-16 uçağının korumasıyla bu ülkeden çıkardıklarını anlatan Erdoğan, ''Dün öğrendim ki Fransa ve İngiltere 35 yaralıyı tedavi için memleketlerine götürüyormuş. Her taraf güllük gülistanlık şimdi. Bunu da allaya pullaya anlatıyorlar. Gücü, silahı ve acımasızca rekabeti merkezine alan bir medeniyet anlayışı kabul edilemez'' diye konuştu.

Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Misrata’dan sonra Bingazi’ye geçen Erdoğan Libya bağımsızlık kahramanı Ömer Muhtar’ın oğluyla birlikte anma toplantısına katıldı.







Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Başbakan'ın, Türkiye’ye dönüşünde, uçakta anlattıklarını yazdı.

Günde 4 miting



Yurtiçinde çok yaptık ama yurtdışında ilk kez bir günde 4 miting gibi toplantı yapmış oluyoruz. Biraz da ses düzeni iyi olsaydı, çok daha güzel bir tablo ortaya çıkacaktı. Tajura’yı gördünüz. Hakeza Misrata’yı, Bingazi’yi de. Türkiye’ye, bize karşı büyük ilgi var. Bu da omuzlarımıza büyük sorumluluk yüklüyor. Biz Türkiye’de iktidarıyla, muhalefetiyle konumumuzu, gücümüzü tam kavrayabilsek, inanın dünyada çok daha farklı bir yerde oluruz.

Kaddafi yalan söyledi



Misrata’daki yıkımı gördünüz. Orduları Misrata’ya saldırırken Kaddafi de, oğlu Seyfülislam da bana telefonda yalan söylediler. ‘Misrata’ya bombardıman, saldırı, bunlar El Cezire’nin haberleri, hepsi yalan’ dediler. O yanmış tanklar, zırhlı araçlar kimin? O yakılmış, yıkılmış evler, binalar kimin eseri? Biz bu Misrata’dan 450 yaralıyı gemilerimizle Türkiye’ye getirip tedavi ettirdik. Kaddafi’ye yaralıları alacak gemiye 12 adet F-16’nın eşlik edeceğini, bir şey yapmaya kalkarsa savaş uçaklarının anında müdahalede bulunacağını söyledim. Gemi F-16’larla gidip döndü.

Her şey para değil



Türkiye’nin bölge halklarına el uzatacak potansiyeli, gücü var. Her şey para değil. Mesela 200 yataklı hastaneyi Türkiye’de diyelim ki 30’a kuruyorsan, Somali’de 15-20’ye çıkarırsın. 200 yataklı bir hastane Türkiye’de çok şey ifade etmeyebilir ama Mogadişu’yu ayağa kaldırır. Sağlık hizmetleriyle, doktorlarıyla, yaratacağı hareketlilikle.

Afrika’da iş yaparız



Libya ayağa kalksın, Afrika’da birlikte çok iş yaparız. Bakın, Batı bankalarında Libya’nın 160-170 milyar doları var. Bir türlü serbest bırakmıyorlar. Bu parayı dünya finans sistemi içinde çevirip duruyorlar. Ne yapıyor? Neredeyse 1 trilyon dolarlık bir hareketlilik oluyor. Tabii Batı finans sistemi bundan büyük nemalar sağlıyor. Peki, nemasından hiç Libya’ya veriyor mu? Bu soruyu sorduğumda herkes susuyor.

Sirte’ye 6 uçak



Önümüzdeki hafta Sirte’ye 6 uçakla yiyecek ve su göndereceğiz. Paraşütle atılacak. Zaten Ulusal Geçici Konsey güçleri Sirte’yi almak üzereler. Ondan sonra Kaddafi’nin elinde önemli yer olarak sadece Sabba kalacak. Libya’nın yıkılan okullarını, karakollarını, adliye binalarını biz yapacağız. Bu bölgedeki müteahhitleri hızla devreye sokacağız. Ayrıca parlamento binasını biz inşa edeceğiz. Şimdiki parlamento binası, sinemadan dönme ve kirayla oturuyorlar. İdris Sunusi’nin sarayını başkanlık sarayı yapacaklar.

Suriye kararı BM’de



Suriye hızla yalnızlığa doğru gidiyor. Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu toplantısından sonra nihai kararımızı açıklarız. BM toplantısı çerçevesinde Obama, Ahmedinejad ve bölge ülkeleri liderleriyle yapacağım görüşmelerden sonra Suriye’ye son tavrımızı ortaya koyacağız.

2 askeri uçak, 22 ton malzeme götürdü



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Başbakan Erdoğan’ın talimatı çerçevesinde dün Libya’ya 2 adet askeri kargo uçağı ile yaklaşık 200 bin TL tutarında acil tüketime yönelik 22 ton gıda malzemesi gönderdi. Libya’nın Misrata bölgesinde yer alan Beni Valid Kenti’nde havaalanı bulunmaması nedeniyle, havadan paraşütle atılacak şekilde paketlenmiş gıda maddeleri, uçaktan atılarak Libya vatandaşlarına ulaştırılacak. Acil ihtiyaç durumunun devam etmesi halinde, Başkanlığın acil insani yardım faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecek. AFAD’ın açıklamasına göre, Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının acil ihtiyaçları için Hatay Valiliği emrine bugüne kadar toplam 15 milyon 750 bin TL acil yardım ödeneği gönderildi. Sınırın hemen ötesindeki yaklaşık 1200 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşına da günlük olarak kumanya dağıtımı yapıldı. Şu anda Türkiye’de bulunan Suriyeli sayısı 7 bin 580 olarak belirlendi.