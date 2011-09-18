-Erdoğan: ''Rol kapmaya çalışıyorlar'' İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gücü, silahı ve acımasızca rekabeti merkezine alan bir medeniyet anlayışı kabul edilemez'' dedi. Başbakan Erdoğan, yapımını İngiliz Lion TV'nin üstlendiği, Başbakanlık Türk Tanıtma Fonu ve TRT'nin desteğiyle, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan ''Batıya Doğru Akan Nehir'' medeniyet belgeselinin tanıtım gecesine katıldı. Başbakan Erdoğan'ın kürsüye çıkışı sırasında davetliler, ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' diye slogan attı. Gecede konuşan Erdoğan, dört gündür Mısır, Tunus ve Libya'da bulunduğunu hatırlatarak, ''Mısır medeniyetler beşiği bir ülke ama Mısır'ın halini görün. Mısır'da şu anda düşünün otoriter ve totaliter bir rejim yıkılıyor. Otokratik bir sistem yıkılıyor ve yeni dönemde ortaya çıkan siyasi partiler bir endişeyi taşıyor; 'acaba yine bir şeyler olabilir mi?' Yapılması gereken nedir? Bütün dünyanın onlara bu öz güveni vermesidir. Siz Tahrir'de ortaya çıktınız, bir şey söylediniz. Dediniz ki; 'teokratik, otoriter, totaliter ve teokrasiye hayır'. Öyleyse bu yolda bu kararlılığınız devam ediyor. Birilerinin farklı hesapları olabilir. Şu veya bu şekilde size yaklaşım gösterebilirler. Olması gereken, artık bu yola çıkılmıştır, öyleyse özgürlükler noktasında, demokrasi noktasında ama dolambaçlı sokaklardan değil, gerçek demokrasi noktasında bu mücadeleyi vermenizdir'' diye konuştu. Aynı şeyin Tunus ve Libya için de geçerli olduğunu belirten Erdoğan, ''İşte bakın hemen gördünüz, ortada olmadıkları halde durumdan vazife çıkaranlar veya rol kapanlar çıktı ortaya. Bu rol kapma mantığı niye, neden?'' dedi. Bu yılın başında Libya olayları başladığı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde bir konuşma yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''(Batı, Libya'nın petrol kuyuları üzerinde hesap yapmasın) dedim. Şu anda batı basınını okursanız ne diyorlar; 'Libya'nın petrollerinin yüzde 35'i şu şu şu ülkede'. Ayıptır. Her zamanki yaklaşım tarzınızı yine tekrar edecek olursanız bu defa durum inanıyorum ki farklı olacaktır. İnanıyorum ki alışılmışın dışında olacaktır.'' Dün Libya'da 4 meydan mitingi yaptığını ve halka hitap ettiğini söyleyen Erdoğan, Misrata'nın yakılıp, yıkıldığını gördüğünü ifade etti. Misrata'dan ''Ankara'' gemisiyle 450 yaralıyı 12 F-16 uçağının korumasıyla bu ülkeden çıkardıklarını anlatan Erdoğan, ''Dün öğrendim ki Fransa ve İngiltere 35 yaralıyı tedavi için memleketlerine götürüyormuş. Her taraf güllük gülistanlık şimdi. Bunu da allaya pullaya anlatıyorlar. Gücü, silahı ve acımasızca rekabeti merkezine alan bir medeniyet anlayışı kabul edilemez'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler ana başlıklarıyla şöyle: -''Yakın zamanlara kadar çok büyük kültürel taarruzlara maruz kaldık. belki geçmişte bu taarruzlara karşı kendi sözümüzü söyleme imkanını bulamıyorduk, ama artık bu durum değişmiştir'' -''Bugün bir yandan medeniyetimize yapılan saldırıları göğüsleyebilecek, bir yandan da kendi eksiklerimizi telafi edebilecek durumdayız'' -''Kendi medeniyet değerlerini, kendi tarih serüvenini doğru okuyamayan toplumlar, başka toplumların tecrübelerinden de doğru yararlanamıyorlar'' -''Bazı sayfaları aşırı aydınlatılmış, bazı sayfaları karanlıkta bırakılmış bir tarih kitabı doğru okunabilir mi?'' -''Maalesef bugün dünya kamuoyunda hakim olan medeniyet perspektifi böyle arızalı bir okumanın ürünüdür. Dolayısıyla popüler olan tarih ve medeniyet algısı da yanlışlarla doludur. Yanlışı düzeltmek elbette bize düşüyor'' -''İnanın zihinlerdeki bu tek yönlü algılar değişirse, güncel çatışma konularının pek çok malzemesi de beraberinde ortadan kalkmış olacaktır''