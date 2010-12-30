-ERDOĞAN RİZE'DE, KILIÇDAROĞLU MADEN OCAĞINDA ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Yeni yıla kısa bir süre kala liderlerin yılbaşı programları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yılbaşını İstanbul'da geçirecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise yeni yıla baba ocağı olan Rize'nin Güneysu ilçesinde girecek. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yeni yılı Ankara'da karşılayacak. Demirel, yılbaşı gecesi Güniz Sokak'taki konutunda olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıla Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde işçilerle birlikte girecek. Yarın Soma'ya gitmesi planlanan Kılıçdaroğlu, ilk olarak CHP Lokali'nde partililerle buluşacak. Daha sonra Maden İşçileri Lokali'nde, aileleriyle kutlama yapacak olan maden işçilerini ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, saat 23.00'te Soma Darkale yeraltı kömür ocağında işçilerle selamlaşacak, ardından da maden ocağına girecek ve yeni yılı çalışan işçilerle birlikte karşılayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yılı Ankara'daki evinde karşılayacak. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yılbaşını Diyarbakır'da karşılayacak. Demirtaş yılbaşını ailesi ile geçirecek. Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile DSP Genel Başkanı Masum Türker ise yeni yıla İstanbul'daki evlerinde girecek. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener de yeni yıla Ankara'da girecek liderler arasında. HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ise yeni yılda İstanbul'da olacak. Kurtulmuş'un yılbaşında çeşitli televizyon programlarına konuk olacağı bildirildi.