-Erdoğan Rize Üniversitesi ile Jandarmayı ziyaret etti RİZE (A.A) - 07.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği babaocağı Rize'de, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından Cumhuriyet Caddesi'nde elektronik eşyalar satan bir iş yerini ziyaret etti. Burada bir süre kalan Başbakan Erdoğan, daha sonra Rize Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Arif Yılmaz ile görüştü. İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turhan Talu ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Başbakan Erdoğan, Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki konutuna gitti.