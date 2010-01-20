Erdoğan, Riyad'dan Cidde'ye geçti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde başkent Riyad'da Kral Abdullah tarafından verilen akşam yemeğinden sonra Cidde kentine geçti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Cidde'ye taşıyan özel uçakta Başbakan'a, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Alpaslan Korkmaz eşlik etti.

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti, Cidde'de İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Salih Mutlu Şen ve Cidde Valisi Prens Mişal Bin Macid karşıladı.

Erdoğan, yarın sabah Cidde'de İKT Genel Sekreteri İhsanoğlu ile kahvaltıda bir araya geldikten sonra İKT'nin yeni merkezinde görüşecek. Başbakan Erdoğan'ın yarın öğleden sonra Cidde'den Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.