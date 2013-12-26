Erdoğan: Reza Zarrab ülkeye katkısı olan hayırsever biri

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın dürüstlüğünden şüphesi olmadığını, olsa olsa saflığının kurbanı olabileceğini belirtirken, Reza Zarrab’ı ise ülkeye katkısı olan, hayır işlerine giren biri olarak değerlendirdi. Erdoğan, Zarrab'ın AB ofisine çantayla girip çantasız çıkması ile ilgili olarak da, "Teslim edilirken bir görüntü var mı? Sadece “Çantayla girdi, çantasız çıktı” gibi bir yaklaşım olabilir mi? Böyle bir hukuk var mı? Belki o çantayla kitap falan götürülmüştür" dedi.

Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın haberine göre, Erdoğan, önceki akşam Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan Ankara’ya dönerken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, olsuzluk operasyonunda kilit isim olan Reza Zarrab'la ilgili, "Altın ihracatı yapan bir zat. Ülkeye katkısının olduğunu biliyorum. Hayır işlerine girdiğini biliyorum. Bu noktada AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın adının karıştırıldığı görüntüleri anımsadı: Erdoğan’ın Pakistan seyahatini özetlemesinin ardından sorular Halkbank’tan iki bakan çocuğunu da kapsayan tutuklamalara uzanan operasyon üzerine yoğunlaştı:

“AB ofisine çantayla girdi, çantasız çıktı” diyorlar. Teslim edilirken bir görüntü var mı? Sadece “Çantayla girdi, çantasız çıktı” gibi bir yaklaşım olabilir mi? Böyle bir hukuk var mı? Belki o çantayla kitap falan götürülmüştür.