-ERDOĞAN REKTÖRLERLE İKİNCİ TURDA İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta rektörlerle başlattığı görüşmenin ikincisi yapılıyor. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne 10.20'de gelen Erdoğan, toplantıya katılan rektörlerin elini teker teker sıkarak, ''Hoş geldiniz'' dedi. Toplantıda, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da hazır bulunuyor. Buluşma, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasıyla devam ediyor.