T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN REKTÖRLERLE İKİNCİ TURDA İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2010 12:54

-ERDOĞAN REKTÖRLERLE İKİNCİ TURDA İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta rektörlerle başlattığı görüşmenin ikincisi yapılıyor. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne 10.20'de gelen Erdoğan, toplantıya katılan rektörlerin elini teker teker sıkarak, ''Hoş geldiniz'' dedi. Toplantıda, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan da hazır bulunuyor. Buluşma, Başbakan Erdoğan'ın konuşmasıyla devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24