-ERDOĞAN REKTÖRLERİ DİNLEYECEK ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, rektörlerle toplantı yapacağını bildirdi. Özcan, yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle toplantı yaparak sorunları dinlemeyi planladığını kaydetti. Toplantının gelecek ay yapılmasının hedeflendiğini belirten Özcan, ''Sayın Başbakan, kendi formatında yaptığı toplantılardan bir tanesini rektörlerimize ayıracak, üniversitelere ayıracak. Zannediyorum yakında olacak, önümüzdeki ay'' diye konuştu. Özcan, böyle bir toplantı talebini kendilerinin ilettiğini ifade ederek, Başbakan'ın da taleplerini olumlu karşıladığını söyledi. Erdoğan ile son görüşmelerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören kanun taslağının bir an önce TBMM'den geçmesini istediklerini belirten Özcan, ''Özellikle ÖSYM ile ilgili kanun tasarısı hemen geçsin istiyoruz. Başbakanımız da söz verdi'' dedi.