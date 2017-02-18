Erdoğan: Rejim değişmiyor, cumhuriyeti ilelebet koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak "Her şeyden önce rejim değişmiyor. 1923'te ilan ettiğimiz 'Cumhuriyet'i ilelebet koruyacağız. Türkiye yıllardır aradığı münasip yönetim sistemine nihayet kavuşuyor. Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" dedi.

Elazığ'daki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

"Önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak referandumdur. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların bir kısmı bunun artısını eksisini bilmediği için karşı çıkıyor. Bir kısmı da kendi foyaları ortaya çıkacak diye karşı çıkıyor."

"Türkiye'de rejim değişmiyor. Değişen sadece yönetim sistemidir. 1923'te ilan edilen cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Yönetim sistemi tartışmalarımızın tarihi cumhuriyetimizden eskidir. Mesela Meclis, başbakan, bakanlar kurulu gibi pek çok kurumumuz cumhuriyet öncesinde de mevcuttur. Birileri doğru ile yanlışı birbirine katarak milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyor. Çünkü onların kafaları da karışık, kafaları bulaşık. "

"Şu an yapılan iş yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemekten ibarettir. Bu organların hiçbiri ortadan kalkmıyor. Parlamento ortadan kalkmıyor. Birilerine sorsan kalkıyor, yok böyle bir şey. Parlamento yine yerinde. sadece görev tanımları yeniden yapılıyor."

"Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanamaz. Yeni sistemde bu da çözülüyor. Meclise yaptığı tüm işlemlerle ilgili Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açma ve Yüce Divan'da yargılanmasını talep etme hakkı veriyor. Karşılıklı yetki aşımı diye bir mesele olmayacak. Prensip itibarıyla kanun çıkarmak mevcut sistemde yasamanı işi yeni sistemde yürütmenin."

"Ne diyor ana muhalefetin başındakiler: Parlamento yok, yasama organı kalkıyor. İşleri güçleri dedikodu. Şayet kararname ile düzenlenen bir konuda kanun çıkarsa kararname gerçersiz hale geliyor. Sadece bütçe kanunun meclisteki görüşmeleri çıkmaza girerse ülkede işlerin durmaması için bir önceki bütçe yeniden değerlendirme yoluyla devreye giriyor. Meclis ortadan kalkması bir yana daha da güçlendiriliyor. Daha geniş vazifeler üstleniyor. "

"Yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığını da ekliyoruz. Yargının herhangi bir grubun, hizbin, ideolojinin tasallutuna girmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Askeri mahkemeler kapatılıyor. HSYK'nın yapısı çoğulculuğu korunarak daha da güçlendiriliyor. Bu sistemde kazanan Türkiye olacak."

"Cumhurbaşkanlığı sistemini şahsi hevesim olarak göstermek isteyenler en büyük haksızlığı gençlerimize yapıyor. Biz bugün varız yarın yokuz. Allah ömür verdikçe ülkeme hizmet edeceğim. Bizden sonra bugünün gençleri bayrağı devralacak. Hep söylüyorum 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde bir garanti var mı? Rabbim takvimi nasıl belirlediyse süreç böyle yürüyor. Ne bir an ileri ne bir an geri. Gideceğimiz yer belli."