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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye ile ilgili olarak telefonda görüştüğü ifade edildi

05 Ekim 2016 23:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmelerin de ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Putin arasındaakşam telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Dünya Enerji Kongresi dolayısıyla İstanbul'da gerçekleştirecekleri görüşme hakkında da fikir teatisinde bulundu. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akımı projelerine de değinildiği belirtilen görüşmede, iki ülke arasında çeşitli sektörlerdeki iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlılık ifade edildi. İki liderin, Suriye'de çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabaları yoğunlaştırmanın önemini de vurguladıkları öğrenildi. 

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