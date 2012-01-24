-Erdoğan, Putin ile görüştü ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde, enerji sektörü başta olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Rusya Başbakanı Putin'i telefonla aradı ve görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmede enerji sektörü başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınırken, taraflar iki ülke arasındaki çok boyutlu ortaklık ve ilişkilerin her alanda ivme kaydetmesinden memnuniyetlerini dile getirdi. Erdoğan ile Putin, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve bu konuda gelecek süreçte de istişare içinde olmakta fayda gördüklerini belirtti.