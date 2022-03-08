Erdoğan, Putin'e, "Biz üç ülke kendi milli paralarımızla; altınla ticaret yapabiliriz" demiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukranya savaşı hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını yazdı.

Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, Putin'e, "Biz üç ülke Rusya, Çin ve Türkiye aramızda kendi milli paralarımızla; Ruble ile Yuan’la ve Türk Lirası ile, altınla ticaret yapabiliriz" önerisinde bulundu.

Selvi, Erdoğan'ın “Putin’e de savaşın yanlış olduğunu, Rusya’nın işgalini doğru bulmadığımızı ama Rusya’nın sınır kaygısını da anladığımızı ifade ettim ama ateşkesi sağlayıp, çözümü bulmamız gerektiğini söyledim” ifadelerini kullandığını söyledi.

Selvi ayrıca şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüşmesinde Azak Denizi’nde çıkmasına müsaade edilmeyen gıda yüklü 30 Türk gemisinin çıkışına izin verilmesini istediğini ifade ediyor. Erdoğan, Putin’in Türk gemilerinin çıkışına izin verilmesi için talimat vereceğini söylediğini aktarıyor. Türkiye’de ayçiçek yağı krizine, Rusya’nın Azak Denizi’ni kontrol altına alıp gemilerin çıkışına izin vermemesi neden olmuştu. 30 Türk gemisi ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere gıda maddelerini taşıyor."

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