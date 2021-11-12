Erdoğan 'provokatör' demişti; Prof. Dr. Ayşe Buğra, dünyanın en etkili bilim insanları arasında gösterildi

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra, dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi.

Hollanda merkezli bir yayıncılık şirketi olan Elsevier, 2020 senesi için “Yıllık Etki” ve 1996-2020 yılları arasını kapsayan dönem içinse “Kariyer Boyu Etki” listelerini yayımlandı.

Artı Gerçek'in haberine göre Boğaziçili bilim insanlarının her iki listede de güçlü şekilde temsiliyeti görülürken “Yıllık Etki”de 19, “Kariyer Boyu Etki” kategorisindeyse 18 isim yer buldu.

Erdoğan’ın hedef gösterdiği Prof. Dr. Ayşe Buğra ise her iki listede de kendisine yer bulan isimlerden oldu.

Türkiye kadın hareketinin öncülerinden Duygu Asena anısına verilen PEN Duygu Asena Ödülü de bu yıl Ayşe Buğra’ya verilmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin, rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı başlattıkları eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada "Osman Kavala denilen, adeta Soros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” diyerek Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef almıştı.

Erdoğan’ın sözleri üzerine konuşan Buğra, “Provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık. Bu olacak şey değil. Çok sarsıldım ama artık hiçbir şey için olmaz diyemiyoruz. Her şey oluyor" demişti.