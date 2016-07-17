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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan programını değiştirdi; Ankara'ya gitmiyor

Erdoğan İstanbul'da kalarak reklamcı Erol Olçak ile oğlunun cenaze törenine katılacak

17 Temmuz 2016 00:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, programını değiştirerek İstanbul'dan Ankara'ya gitmekten vazgeçti. Erdoğan, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden AKP reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçak ve oğlunun cenaze törenine katılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; geceyi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde geçiren Erdoğan, öğle saatlerinde buradan ayrılıp, Kısıklı'daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutunun girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşları görmesi üzerine aracından indi. Erdoğan, kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla tokalaştı, sohbet etti.

Vatandaşlar zaman zaman, 'Recep Tayyip Erdoğan' ve 'Dik dur eğilme bu millet seninle' sloganları attı.

Erdoğan daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve damadı Selçuk Bayraktar'la yürüyerek konutuna geçti.

 

Programı değişti

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya geçmesi bekleniyordu. Ancak Erdoğan'ın programında değişiklik yapıldı. Erdoğan İstanbul'da kalarak reklamcı Erol Olçak ile oğlunun cenaze törenine katılacak. 

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