Erdoğan profesörlüğü tescillenmeyen doktorunu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne rektör yapmış!

Yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doktoru Cevdet Erdöl’ün rektör olabilme koşullarını karşılamadığı ortaya çıktı. 18 Temmuz 2015’te, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Cevdet Erdöl, profesörlük unvanını kullanması için gerekli koşulları taşımıyor. Erdöl, rektör atandıktan 1 ay sonra, unvan sıkıntısını aşabilmek için 2002 seçimlerinden önce görev yaptığı Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne atanıyor.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olarak 3 gün KTÜ’de çalışan Erdöl, daha sonra tekrar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne geri dönüyor. Erdöl’ün kendisiyle ilgili tartışmaların önünü kesmek için attığı bu adımların yeterli olmadığı, rektörlük yapamayacağı dile getiriliyor.

Erdöl, 29 Mayıs 2002 tarihinde KTÜ’de profesörlüğünü aldı. Burada 2 ay 19 gün profesör olarak görev yapan Erdöl, 18 Ağustos 2002’de milletvekilliği adaylığı için istifa etti. Erdöl, 7 Haziran 2015 seçimlerine kadar üç dönem AKP’de milletvekili olarak görev yaptı.

Ünvanı kullanamaz

YÖK, Sağlık Bakanlığı himayesinde kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi için “1 Haziran-10 Temmuz 2015” tarihleri arasında rektörlük için başvurulacağını belirten ilana çıktı. Rektörlük için YÖK’e başvuran Erdöl, 17 Temmuz 2015’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atandı. Atama kararı bir gün sonra 18 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yasaya göre profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar yükseköğretim kurumlarında fiilen 2 yıl görev yapmak zorunda. Bunu yapmadıkları takdirde, yüksek öğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanma hakları yok. Buna göre, Erdöl rektör olarak atandığı sırada, bir üniversitede 2 yılını doldurmadığı ve başvurduğu sırada da bir üniversitede çalışmadığı için rektörlük için gerekli olan “profesör akademik ünvanı”nı taşıyamıyor..

‘Hukuken rektör değil’

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, konuyla ilgili Bilgi Edinme Yasası kapsamında YÖK’ten bilgi istendiğini ancak 15 gün geçmesine karşın yanıt verilmeğini kaydetti. “Burada ciddi bir keyfiyet söz konusu” diyen Atıcı, Erdöl’ün rektör olmadığını ve rektörlük adına yaptığı tüm işlem ve imzaladığı protokollerin hukuksuz olduğunu kaydetti. 2 yıl fiilen çalışmayan kişinin profesör unvanını kullanamayacağını, hatta kart bile bastıramayacağını söyleyen Atıcı, “Profesör oluyor, kısa süre sonra da vekil oluyor. 3 dönem vekillik yapıyor. Sonra rektör ilanına başvuruyor. Ama başvuru yapması için profesör olma şartlarını taşımıyor” diye konuştu. YÖK’ün inceleme dahi yapmadığını dile getiren Atıcı, “Çünkü Cumhurbaşkanı, tek adam bunu istiyor” dedi.

‘Olay etik değil’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan ise Erdöl’ün milletvekili iken de 2 yıl çalışma süresini doldurmadığı için taşımaması gereken profesörlük unvanını kullandığını kaydetti. İlhan hukuksuzluğun yanı sıra olayın etik boyutuna da dikkat çekti.