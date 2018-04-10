Erdoğan: Postalın eksikse postal, parkan falan eksikse onu da gönderelim (1) 

Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Hatay\'a gidecek olmasına ilişkin \"Şimdi duydum ki Hatay\'a gidiyormuş. Hayırdır, günaydın ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da gönderelim. Şunu bilmen lazım, bu ülkede biz askerimizle, doğduk askerimizle yürüyoruz. \'Afrin\'de ne işiniz var, merkezine kadar sakın girmeyin\' diyen siz değil miydiniz? Size rağmen Fırat Kalkanı Harekatı\'nı yaptık. Bay Kemal\'e rağmen Zeytin Dalı Harekatı\'nı yaptık. Bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu.

\"BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ OLMALI Kİ SANATÇILARIMIZA OLMADIK İFADELER İLE HAKARET ETMEYE KALKTILAR\"

Hatay\'daki karakol ziyaretine ilişkin, Erdoğan, \"Hatay\'da askerlerimize destek için bir sınır karakolumuzu ziyaret eden sanatçı, sporcu ve medya mensuplarımız ile buluşarak Mehmetçiklerimize moral verdik yanlarında olduğumuzu gösterdik. Tabi bu durum birilerini rahatsız etmiş olmalı ki oraya giden sanatçılarımıza olmadık ifadeler ile hakaret etmeye kalktılar. Gerek biz gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Buna rağmen hala nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısı, askerine desteğe giden sanatçıya kem söz söyleyebilir aklımız almıyor. Tabi şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. Bütün bunlar karşısında maalesef zaman zaman bunlara gereken cevabı siz vermeyin biz verelim diyen arkadaşlarımız var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bunlarla ilgili olarak şunu unutmayın ki; bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabını vermesi gereken makamdır\" diye konuştu.

\"POSTALIN EKSİKSE POSTAL PARKAN FALAN EKSİKSE ONU DA GÖNDERELİM\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Hatay\'a gidecek olmasına ilişkin Erdoğan, \"Şimdi duydum ki Hatay\'a gidiyormuş. Hayırdır, günaydın ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parkan falan eksikse onu da gönderelim. Şunu bilmen lazım, bu ülkede biz askerimizle, doğduk askerimizle yürüyoruz. \'Afrin\'de ne işiniz var, merkezine kadar sakın girmeyin\' diyen siz değil miydiniz? Size rağmen Fırat Kalkanı Harekatı\'nı yaptık. Bay Kemal\'e rağmen Zeytin Dalı Harekatı\'nı yaptık. Bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kola kola gezdin, yürüdün. Şimdi bir de gözyaşı dökmeyi ihmal etme. Bunların dışında Kuzey Irak\'ta etkisiz hala getirilen terörist sayısı 337. Bu da bitmedi, yurtiçinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 165. Bu mücadele kararlılıkla sonuna kadar devam edecek. Tek terörist bu ülkede kalmayana kadar mücadelemizi devam ettireceğiz\" ifadelerini kullandı.

\"MİLLETİME ANLATAYIM Kİ BU ADAMIN NE OLDUĞUNU HERKES ANLASIN. CİBİLLİYETİNİ ANLASIN\"

Erdoğan, \"Biz şehitlerimizi, ailelerini yalnız koyamayız. Şehitlerimiz ile beraberiz. Bay Kemal ve işbirliği yapan koalisyon ortakları böyle bir derdi yok. Anlamazlar. Onların derdi bu ülkeyi bölmek, parçalamaktı. Bay Kemal sen Hakkari\'de miting yaptığında bir tane Türk bayrağı var mıydı? O zaman işte bu malum partinin desteği ile gitti miting yaptı. Yapamazsın sen de o irade, güç yok. Sende o güç olsaydı biz seni orada bilir, tanırdık. 15 Temmuz\'dan sonra kendisine Yenikapı için davet gönderdiğimde, bize önce hayır dedi, baskılar aldı sonra geleceğine dair haber geldi. Bunları bilmemiz lazım. Bunları milletime anlatayım ki bu adamın ne olduğunu herkes anlasın. Cibilliyetini anlasın. Karakter başka bir meseledir. Hesabını sorma zamanı geliyor. Sandık önümüze geldiği zaman bunun hesabını sormaya var mıyız? Bu sözle lafla olmuyor. Bu çalışarak olacak, kapı kapı dolaşarak olacak\" açıklamasında bulundu.

\"MERSİN AKKUYU\'DA 60 YILLIK RÜYA OLAN İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TEMELİNİ ATTIK\"

Erdoğan, \"Salı günü ülkemiz açısından tarihi bir hadiseye şahitlik ettik. Türkiye\'de bir ilk, bunu AK Parti iktidarı yapıyor. Mersin Akkuyu\'da 60 yıllık rüyası olan ilk nükleer güç santralinin temelini Rusya Devlet Başkanı sayın Putin ile attık. 4 etabı olan bu güç santralinin yatırım bedeli yaklaşık 22 milyar doları bulacak. Akkuyu devreye girdiğinde Türkiye\'nin elektrik tüketiminin yüzde 10\'nunu tek başına karşılayacak. Gençlerimiz şu anda Rusya\'da eğitim alıyor. Peyder pey gelmeye başladılar. Rusya ilke ticaret hacmimiz 22 milyar doları buldu. Ama hedefimiz 100 milyar dolar. Daha pek çok fırsat var\" dedi.

\"ÜÇÜNCÜSÜ İNŞALLAH TAHRAN\'DA OLACAK\"

Erdoğan, \"Rusya ve İran ile Suriye krizinin çözümünde bir dönüm noktası olan bu zirveleri ve aramızdaki işbirliğini devam ettirmek de kararlıyız. Üçüncüsü inşallah Tahran\'da olacak\" dedi.

\"DOĞU GUTA VE DUMA. BU KATLİAMI YAPANLARI LANETLİYORUM BEDELİNİ KESİNLİKLE AĞIR ÖDEYECEKLERDİR\"

Erdoğan, \"Doğu Guta ve Duma. Bu katliamı yapanları lanetliyorum, lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyeceklerdir. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile telefonda görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek görüşmeler\" dedi.

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