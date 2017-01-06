Erdoğan portresi ilk kez TBMM ajandasında

TBMM Başkanlığı tarafından her yıl Meclis çalışanları ve parlamento muhabirlerine dağıtılan 2017 yılı dolayısıyla hazırlanan ajandasında geçen yıllara göre değişiklikler yapıldı. Geçen yılların ajandalarının ilk sayfalarında yer alan Atatürk portresi yerine 2017 ajandasında Atatürk’ün dua ederken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafına yer verildi. Atatürk’ün fotoğrafının ardından TBMM’nin 2017 yılı resmi ajandasına bu yıl ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da girdi. Erdoğan’ın portresinin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın portresine yer verildi. TBMM’nin resmi ajandasında kullanılan Atatürk fotoğrafının Erdoğan ve Kahraman’ın portrelerine oranla küçük olması da dikkat çekti.

Ajandada 15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla özel bölümde toplam dört sayfadan oluşan özel bir tasarım yapılması dikkat çekti. TBMM’nin bombalanan ve hasar alan alanlarının yer aldığı fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz şehitlerine de tam sayfa yer verildi. Ajandada ayrıca 15 Temmuz gecesi TBMM’de bulunan milletvekillerine yönelik bir liste de yer aldı. Listede toplam 106 milletvekili isim isim sıralandı.

Geçen yıllarda hazırlanan ajandalarda bazı özel günlere ilişkin hiçbir fotoğraf yer almadı. 15 Temmuz için özel sayfalar ajandada yer alırken Atatürk’ün dua ederken çekilmiş fotoğrafı kullanıldı.

KKTC değil Kıbrıs

TBMM’nin 2017 yılı için hazırlattığı resmi ajandada dünya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya ve Okyanusya, Asya, Güneydoğu Asya, Ortadoğu, Balkanlar ve ABD’nin haritalarına yer verildi. Ajandanın sonunda yer alan haritalardan Dünya ve Ortadoğu haritalarında KKTC’nin yerine yalnızca Kıbrıs yazılması da dikkat çekti.

O günlerde fotoğraf kullanılmadı

Ajandanın 12 Mart tarihli sayfasında Mehmet Akif Ersoy’un portresiyle birlikte “İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” yazısına; 23 Nisan tarihli sayfasında TBMM Başkanı Kahraman ve beraberinde bulunan çocukların fotoğraflarıyla birlikte “TBMM’nin açılışının 97. Yıl Dönümü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” yazısına; 3 Haziran tarihli sayfada ise TBMM’nin bir çocuk etkinliği fotoğrafıyla birlikte “TBMM Çocuk 4. Karne Şenliği” yazısına; 10 Aralık tarihli sayfasında TBMM TV stüdyosunun fotoğrafıyla birlikte “TBMM TV’nin Kuruluşu’nun 23. Yıl Dönümü” yazısına yer verildi. 19 Mayıs tarihli sayfada yalnızca “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, 30 Ağustos tarihli sayfasında “Zafer Bayramı” 29 Ekim tarihli sayfasında ise yalnızca “Cumhuriyet Bayramı” yazıları yer alırken herhangi bir fotoğrafa ve özel sayfa tasarımına yer