'Polisler nasıl sabrediyorlar anlamıyorum'

Başbakan Tayyip Erdoğan, Okmeydanı'nda vurularak yaşamını yitiren Uğur Kurt'un ölümüne değinmeyerek yaşanan olaylara atıfta bulundu. "Olayların yıldönümünü gerekçe ettiler. Orayı adeta terörize ettiler" diyen Erdoğan, "Şimdi Allah aşkına bütün bunlara karşı polis eli kolu bağlı mı duracak? "Bir şey yapmayacak mı? Nasıl sabrediyorlar anlamıyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kan tacirleri karşısında elbet susmayacağız. Dün yine bir olay oldu. Neymiş Berkin Elvan'ı anmak için okulda tören düzenleyeceklermiş. Şu hale bak ya. Yani biz bu ülkede kusura bakmayın her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz. O zaman bütün işleri bırakalım törene bakalım. Ama Kılıçdaroğlu'na göre bu zat ekmek almaya giderken ölen birisi. Ölmüştür geçmiştir. Dürüst ol dürüst. Kimi aldatıyorsun. Gerçek ortada. Herşey ortada. Resimlerle kayıtlarla herşey ortada. Ama o evladı aldatanlar da oldu.

Şimdi bakın dün ölüm yıldönümü de değil. Olayların yıldönümünü gerekçe ettiler. Orayı adeta terörize ettiler. Molotoflarla maskeler havai fişeklerle saldırdılar. Bir tane molotof kokteyli polis aracının içne düştü. Polislerimiz yanmaya başladı. Kendilerini zor dışarı attılar. Kolları vücutları yandı Ok meydanı SSk'da bakımdalar. Arkadan gelen polis aracı orada olaya müdahale etti. Onlara da saldırdılar. Bütün bu araçların üzerine bu teröristler çıkarak orada o camları kırmaya çalıştılar.

Şimdi Allah aşkına bütün bunlara karşı polis eli kolu bağlı mı duracak? Bir şey yapmayacak mı? Nasıl sabrediyorlar anlamıyorum. Ama hiçbir medya kurumu kalkıp da yaralanan polislerin durumu ne olacak demiyor.

Geçenlerde bir kızımız güneydoğuda bir polis aracının içinde yandı yoğun bakımda yatıyor. Şuuru kapalıydı. Allah şifalar versin. Kendini camı kırarak dışarı zor attı. Hiç gazetelerde bir haber duydunuz mu?

Ellerinde molotoflarla polisine cam çerçeve esnafına saldıranları mı savunacağız. Ama bu ülkenin ana muhalefet partisi bunların yanında yer alıyor. Kusura bakmasınlar biz onların yanında değiliz. Biz gerçek manada mağdur mazlum halkımızın yanında yer alacağız. İkide bir işte dün de yine o malum milletvekili var bunların, Tunceli milletvekili OKmeydanı SSk hastanesinde orayı nasıl terörize ederiz onun gayreti içinde. Bir diğeri Manisa'ya gidiyor orayı terörize ediyor. Geçen yıl Kızılay'da afedersin polise küfreden vekiller var. Ne milletvekili ya. Milletvekili halkını adil ve dürüst temsil eder. Polisine küfrederek değil. Ama bu genel başkan bunlara kalkıp siz ne yapıyorsunuz dediği yok. Disiplin uygulaması yok.

Biz 301 şehidimizin acısı tazeyken yine söylüyorum sustuk. Yürekler yanarken biz sustuk. İşte bakın aynen bu mantık bu anlayış, şu anda yarın Almanya'ya yapacağım ziyaret öncesinde son derece manidar bir şekilde orada da sokakların karıştırılmasına bazı mezhep mensuplarının tahrik edilmesine hazır kıtaların terör estirmesine tahrik ediliyor. Biz buna seyirci kalmayız.