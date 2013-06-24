Erdoğan: Polisimiz kahramanlık destanı yazdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan Gezi olaylarında polisin demokrasi testinden geçtiğini söyleyerek "Polisimiz bir başka ülkede yaşansa asla tahammüle dilemeyecek tavırlar karşısında kahramanlık destanı yazmıştır" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bugün mezun olan 475 öğrencimiz sadece Türkiye’nin değil bütün coğrafyanın en güzide kurumlarından Polis Akademisi’nde en kaliteli eğitimleri aldılar. Bu akademide teorik eğitimin yanı sıra Türkiye2nin birikimi de yani pratik de öğrencilere verildi. Türkiye çok zorlu bir coğrafyada… Vatandaşlarının çoğu Müslüman olan bir ülkeyiz, anayasal parlamenter sistemi, demokrasiyi bir rejim olarak benimsemiş, bunu da başarıyla uygulayan bir ülkeyiz. Biz hem güvenliğini tesis etmek hem de bunu hukuk içinde özgürlüklere sahip çıkarak gerçekleştirmek zorundayız. Geçmişte yaşandığı gibi demokrasinin duraklamasına da asla imkan tanıyamayız

10,5 yıldır özgürlük güvenlik dengesini başarıyla yerine getirdik. Bizim halkımız demokrasi ve özgürlük noktasında en ideali hak ediyor. Özgürlükler genişledikçe demokrasinin standartları yükseldikçe ortaya güvenlik sorunu çıkmadı. Birliğimiz pekişti. Yasakları kaldırdıkça, engelleri tek tek Türkiye’nin gündeminden çıkardıkça Türkiye daha güvenli, huzurlu ve itibarlı bir ülke oldu. 30 yıldır devam eden terör sorununu artık çözüm aşamasına getirdik. Bu noktaya sadece güvenlik tedbirlerini arttırarak değil daha çok yasaklayarak değil özgürlükleri genişleterek geldik. Buradan geriye dönüş de olmayacak

Hiçbir sabotaj, tahrik, tuzak Türkiye’yi güvenlikçi güçlerin egemen olduğu günlere geri döndüremez.

Özellikle bu akademide en iyi eğitimi almış polisler Türkiye’nin sürekli ileriye gitmesini temin edecekler.

Son haftalarda Gezi bahanesiyle başlatan eylemler polisimize karşı sistemli bir kampanyaya dönüştürülmek istendi. En başından itibaren polisimiz hedef alındı. Hükümetimiz, milli irade hedef alındı. Ulusal ve uluslararası medyanın hedefinde polisimiz oldu. Bu gösterilerin hiçbir aşamasında demokrasinin dışına çıkacak, hukukun dışına çıkacak bir tavrın içinde olmamıştır. Polisimiz amirelertinden aldığı emirler, hukukun içinde kalarak görevini başarıyla yerine getirdi. Polisimiz çok önemli bir demokrasi testinden başarıyla geçmiştir. Polisimiz bir başka ülkede yaşansa asla tahammüle dilemeyecek tavırlar karşısında kahramanlık destanı yazmıştır. Böylesine uzun soluklu bir mücadeleyi 48 saat aç susuz kalarak sürdürebilmek sadece bizim polisimizin başarabileceği bir şeydir.

Bizim polisimize küfretmeye hakaret etmeye hakkı yok. Polisimiz üzerinden ülkemize operasyon yapılmasına da izin vermeyiz. AB dersi verenler önce müktesebatın içeriğini okusun. Polisimiz son derece sabırlı davrandı. Göstericiler masum, polis şiddet yanlısı gösterilmek istendi. Oysa tablo tam tersiydi. Polisimize nasıl şiddet uygulandığını önümüzdeki günlerde videolarla halkımıza sunacağız.

Hukuk dışına çıkana gereken yapılır, yapılmıştır.