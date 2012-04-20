T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: PKK silahı bıraktığı anda operasyonlar durur

Katar'da bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

20 Nisan 2012 18:57

Ankara zirvesinin ardından Erdoğan ve Barzani'den PKK'nın silah bırakmasının önkoşul olduğunu vurgulayan açıklamalar geldi. Erdoğan, ''PKK, terör örgütü silah bıraktığı andan itibaren operasyonlar durur'' dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin dün yaptığı görüşmenin ardından ikiliden arka arkaya PKK'ya 'Silah bırak' mesajı geldi. Erdoğan, ''Bizim bu konuda tavrımız bellidir, terör örgütü silah bıraktığı andan itibaren operasyonlar durur" diyen Erdoğan, PKK'nın silah bırakmadığı sürece operasyonların durmayacağını vurguladı''dedi.

Ankara ziyareti devam eden Mesut Barzani ise gazetecilerle bir araya geldi. Barzani bugün bazı gazetelerde yer alan 'PKK'ya silah bıraktırırım' sözlerinin kendisine ait olmadığını belirtti: "Silah bıraktırırım demedim. Silah çağı geride kaldı. Artık silahla bir yere varılamaz." 

PKK'ya "Bizi dinlerse iyi eder" mesajını da veren Barzani, "Yok dinlemezse biz PKK'nın çatışmayı bölgemize çekmesine izin vermeyiz" uyarısında bulundu.

Silahı yöntem olarak kullanırsa PKK'nın Irak'ın kuzeyinde hüküm sürmesine izin vermeyeceğini kaydeden Barzani, 'Kandil'le yürütülecek görüşmelere aracılık yapacak' iddialarını da yalanladı.

Barzani, ABD'de de PKK konusunda herhangi bir görüşmede bulunmadığını da vurguladı.

Erdoğan ve Barzani'nin Kerkük konusunda da ortak görüş bildirdiği görüldü. Barzani "Kerkük halkı geleceğine kendisi karar verecek" derken Erdoğan ise "Irak'ın bölünmesinin Iraklı hiçbir vatandaşa faydası olmayacak. Çünkü bölünmüş bir Irak tüm Irak halkını zayıf düşürür. Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız" ifadesini dile getirdi.

ETİKETLER

erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24