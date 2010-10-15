-ERDOĞAN: PERŞEMBE TEK TİP ASKERLİK BRİFİNGİ ALACAĞIZ KAZAN (A.A)- 15.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta Perşembe günü saat 11.00'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'i kabul edeceğini ve Koşaner'den tek tip askerlik konusunda brifing alacağını bildirdi. Başbakan Erdoğan, Ankara Lojistik Üssü ve Gümrük İdare Birimlerinin açılış töreninin ardından basın mensuplarının gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vereceği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna CHP'nin boykot ederek gitmeyeceğinin sorulması üzerine, ''Cumhurbaşkanımızın uygulaması görevinin başladığı ilk anlarda başlamış bir uygulamaydı. Bundan önce biliyorsunuz sadece bir tekli uygulama yapılıyordu. Şimdi tekrar o tekli uygulamaya dönüldü. Tekli uygulama yapılırken rahatsız olmayanlar şimdi tekrar tekli uygulamaya dönünce niye rahatsız oluyorlar? Olay bu kadar basit. Bunu bu kadar abartmanın da hiçbir anlamı yok'' dedi. Bir gazetecinin ''eşli davetten dolayı galiba'' sözleri üzerine de Başbakan Erdoğan, ''Tamam, niye rahatsız oluyorlar? Bakın Ben 7 yıl, 8 yıl önceyi tavsiye ederim. 8 yıl önce yine eşli yapılıyordu ve her insan eşiyle beraber rahatlıkla oraya geliyordu'' dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Daha sonra malum yine eşli olarak devam edildi. Ancak kişiler ayırt edilmeye başlandı. Yani ciddi manada bir ayrımcılık başladı. Şimdi ise eşli olarak, hiç kimseyi ayrıma tabi tutmadan, herkesi eşli olarak davet ediyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan niye rahatsız oldunuz? Bu alanlar bizim alanımızdır, halkın alanıdır, cumhurun alanıdır. Cumhurun giremediği bir yer olamaz, vatandaşın giremediği bir yer olmaz. Vatandaşa hiçbir yeri yasaklı hale getiremezsiniz ve bu ülke şu anda bunu çözüyor. Bunu bir defa böyle göreceksiniz ve böyle anlayacaksınız.'' Erdoğan, resepsiyona eşiyle katılıp katılmamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya ''Ben şu anda düşünmüyorum ama gerekirse eşimle giderim. Gitmeme mani bir hal yok. Belki kızımla giderim belli olmaz. Belki eşimle giderim, belli olmaz. Ama mani bir hal yok. Biz aynı şekilde ABD'de Beyaz Saray'a giriyoruz, kimse rahatsız olmuyor. Avrupa'da her yere giriyoruz kimse rahatsız olmuyor da bizimkiler bu kadar rahatsız oluyor, sizler bu kadar neden rahatsız oluyorsunuz? Ben bunu anlayamıyorum.'' Erdoğan'ın son sözleri üzerine bir gazeteci ''biz rahatsız olmuyoruz efendim '' diye konuştu. Başbakan Erdoğan da ''mesele bu işte. Sizler, bizler rahatsız olmadıktan sonra mesele bitti'' diye konuştu. ''Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile ne zaman görüşeceğiniz belli oldu mu?'' sorusunu yanıtlarken de Erdoğan, ''Perşembe günü saat 11.00'de konuyla ilgili brifingi alacağız'' dedi.