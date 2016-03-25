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Erdoğan: Pensilvanya’dan beddualar sallıyor, tutmaz ya; sen bu ümmeti böldün!

"Samimi değilsin, dürüst değilsin!"

25 Mart 2016 18:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı bilinen Fethullah Gülen için “Pensilvanya'dan beddualar sallıyor. Ne oldu, hangisi tutuyor? Tutmaz, tutmaz. Samimi değilsin, dürüst değilsin. Bu toplumu, milleti, ümmeti parçaladın” dedi.

Erdoğan, “Bu devletin, milletin içerisinde temenni ederim ki yanlış istikamette gidenler de bu yanlışlarından vazgeçerler” dedi ve şöyle konuştu:

“Hala işin hakikatini bilmiyorlar. Bizim, Allah'tan başka ubudiyet görevini yerine getireceğimiz bir güç yoktur. Biz sadece Rabbimize kulluk ederiz, kula kulluk etmeyiz. Bunun böyle bilinmesi lazım." 

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