Erdoğan: Brüksel'deki çadırda paçavra dalgalandırdılar, 2 gün sonra ne oldu, alma mazlumun ahını...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel'de PKK çadırı kurulduğunu anımsatarak "Bunlar terör örgütü mensuplarına çadır kurduruyorlar. Çadırda da paçavralarını dalgalandırıyorlar. 2 gün sonra bak ne oldu? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste" dedi. Erdoğan, yaşanan saldırılarının failini Türkiye'nin yakaladığını hatırlatırken "Yazık oldu o insanlara" dedi.

Erdoğan, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşadığı bilinen Fethullah Gülen için, "Pensilvanya’dan beddualar sallıyor. Ne oldu? Hangisi tutuyor? Tutmaz ya. Samimi değilsin, dürüst değilsin. Bu milleti, ümmeti parçaladın" ifadelerini kullandı.

PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili de konuşan Erdoğan, "Teröristlerin yurt içinde ve yurt dışında verdikleri kayıplar bizimkilerin en az 10 katı. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Erdoğan, Yozgat'ta katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"Kınalı Hasan 100 yıl öncesinin o puslu günlerinde anaların vatanları uğruna hayatını feda etsin diye gönderdikleri yüzbinlerce insanlarımızdan biridir. Bugün de hamd olsun Kınalı Hasanlar eksik olmuyor. Temmuz ayından beri terör eylemlerinde 7'si polis 3'ü asker olmak üzere 10 evladını toprağa verdi.

"Cuma namazını Sorgun'da yeni camide kılmak arzusundayım. Ancak dün bir evladımızı Şırnak'ta şehit verdik. Şehidimizin cenazesini kılmak, ailesinin yanında olmak istedik. Tüm şehitlerimizin ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum.

"Ülke genelinde verdiğimiz şehit sayısı 300'ü geçti. Teröristlerin yurt içinde ve yurt dışında verdiği kayıplar bunun en az 10 katı. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Her birinin acısını yüreğimizde hissetmekten kendimizi geri alamıyoruz.

"Nasıl ki Kınalı Hasanı, onun yolunda gidenleri gıpta ile anıyorsak, bugünkü şehitlerimizi mücadelenin sembolü olarak anılacaktır. Bizim bir rabiamız var. Birincisi tek millet. Bizi bölmek isteyenler, bu ayrımcılar buna muvaffak olamayacaklar. Bizi bölemeyecekler. İkincisi tek bayrak. Bu bayrak niye kırmızı? Çünkü rengini şehidimizin kanından alıyor da onun için. Oradaki anlam farklı. Hilal neden? O da bir bağımsızlık mücadesinin ifadesi. Bir de yıldız var, bilin ki her şehit bir yıldızdır. Tek vatan diyoruz. 780 bin kilometreyle tek vatan. Bazı zavallılar çıkmış operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bu topraklar kuru bir toprak değildir. Burada şehitlerimizin kanı vardır, onunla yoğrularak tek vatan olmuştur. Dördüncüsü tek devlet. Devlet içinde devlet yok. Ne paralel devlet, ne de bu ayrımcılar. Pensilvanya'dan beddualar sallıyor. Ne oldu, hangi tutuyor? Tutmaz, samimi değilsin, dürüst değilsin, bu toplumu, bu ümmeti parçaladın. Bu devletin içerisinde temenni ederim ki yanlış istikamette gidenler de bu yanlışlarından vazgeçerler. İşin hakikatini bilmiyorlar.

"Biz sadece Rabbimize kulluk ederiz, kula kulluk etmeyiz. 'O ne derse doğrudur' diye mantığıyla hareket edenler var. Yolumuz bir asır önce ezanı susturmamak, milletin onurunu çiğnetmemek için yüreğiyle mücadele eden ecdadımızın yoludur. Sultan Alparslan'ın, Kılıçarslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih'in, Çanakkale şehitlerinin yoludur. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Terörle mücadelede son ana kadar, silahlı kuvvetlerimizle, polisimizle, korucularımızla bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

"Yozgat'a giderken eli boş gitmek olmaz. Hem toplu açılış yapalım, hem de yeni müjdeleri duyuralım istedik. Toplam yatırım tutarı 321 trilyon lira olan 74 projenin resmi açılışını gerçekleştriyoruz.

Eskiden yatırım da devletten beklenirdi. Devlet temel hizmetleri getirmekle mükelleftir.

"Yozgat'ın havalimanı talebine kayıtsız kalmadık. Havalimanının Yozgat'a hayırlı olmasını diliyorum. Nihayi aşamaya getirdik. Yozgat Havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum. 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı inşa edilecek. Bir diğer müjdemiz de hızı tren. Çalışmalar hızla sürüyor 2018 yılında buradaki istasyondan hızlı trene binecek.

Bu hizmetler göçün önüne geçmek için yeterli değil. Vatandaşlarımıza doğdukları yerlerde hayatlarını sürdürebilecekleri iş ve aş imkanlarını yaratmak zorundayız. Altyapı ile mağduriyetleri büyük ölçüde giderdik. Şimdi istihdam bakımından Yozgat'ı cazip bir şehir haline getirme derdindeyiz.

Biz damdan düştük, biz bedel ödedik. Bunlar terör örgütü mensuplarına çadır kurduruyorlar. Çadırda da paçavralarını dalgalandırıyorlar. 2 gün sonra bak ne oldu? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Yazık oldu o insanlara. Biz yakaladık, gönderdik, beyfendiler teröristi serbest bıraktılar. Hadi bakalım. Şimdi verin hesabını. Terör tüm dünyanın sorunudur. İnşallah anlayacaklar. Yozgat'ı anlamayan bizi anlamaz, bizi anlamayan da Yozgat'ı anlamaz.