-ERDOĞAN PAZARTESİ RİZE'YE GİDECEK ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelan felaketiyle ilgili, hasar tespitinin ardından ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek, ''Ama tabii bütün acımız 12-13 kardeşimizi kaybetmiş olmak. Benim için gerçekten çok can yakıcı oldu'' dedi. Bölgesel yayın yapan Çay TV'ye telefonla bağlanan Başbakan Erdoğan, Rize'nin Gündoğdu beldesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen heyelanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine, ''Öncelikle bütün hemşehrilerimin başı sağ olsun, başımız sağ olsun, Allah ölenlere rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerime Rabbimden acil şifalar diliyorum'' diye başlayan Erdoğan, Rize'de sık sık sel afetleri ve heyelanlar yaşandığını belirterek, şu andaki sel afetinin, Cumhuriyet tarihine geçen afetlerden biri olduğunu söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'i ve Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ı sel felaketinin yaşandığı bölgeye gönderdiğini ifade eden Erdoğan, ''Nasip olursa, fevkalade bir durum olmazsa inşallah pazartesi günü buradaki töreni müteakiben ben de Rize'ye geleceğim. Yerinde bir inceleme yapmak istiyorum bölgede'' dedi. Bölgede kullanılmak üzere bugün yaklaşık 1.5 milyon lira gönderdiklerini bildiren Erdoğan, ''Tabii oradaki hasar tespitleri yapıldıkça ne gerekiyorsa onlar da yapılacak'' diye konuştu. Erdoğan, Bayındırlık Bakanının da yerinde tespitleri yapacağını, ayrıca vali ve belediye başkanı ile de görüşmeler yaptıklarını belirterek, bütün hasar tespitlerini yaptıktan sonra da işin üzerine süratle gideceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz orada inşallah maddi olarak kardeşlerimizi mağdur etmeyiz. Bunların çözümü bulunur. Bulunur da işte bütün mesele ölenler geri gelmiyor. Bütün sıkıntı bu. Onun için, bütün ailelere, bütün akrabalarına özellikle sabırlar diliyorum. Ben hemşehrilerimin bu noktadaki sabrını biliyorum. Ama tabii maalesef Rize'deki heyelanlar, bu tür sellerde nasıl oluyor görüyorsunuz. Her zaman benim bir sözüm var. Sevgili hemşehrilerim, ah diyorum. Şu yapılanmalarda, inşaatlarda nereye hangi inşaatı nasıl yapacağımızı, bunların bütün planını, projesini, zemin etütlerini, bunları çok ama çok dikkatli, çok iyi yapalım. Ne geliyorsa başımıza bu tür şeylerden geliyor. Bunları bize bu alandaki tecrübe sahibi, yetkili olan arkadaşlarımız bu tür brifingler vererek, bunları hep anlattılar, anlatıyorlar. Ama biz bunları tabii hemşehrilerime anlatmakta zorlanıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha hassas, dikkatli olalım.'' Sıkıntıların yaşandığı bölgelerde çalışmaların takip edildiğini ve yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, ''İnşallah ben de pazartesi günü geldiğimde yerinde görmek istiyorum. Yarın benim ilan edilmiş Konya mitingim var. Pazar günü Ankara mitingim var. Bunlardan dolayı gelemedim. Bugün de Genelkurmay'da devir-teslim törenleri var. Bundan dolayı Ankara'daydım. Ama pazartesi günü, inşallah sabahleyin 30 Ağustos törenlerinden sonra Rize'ye geleceğim'' dedi.