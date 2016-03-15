Erdoğan: Patlama olmasaydı Ferhat Göçer'i dinleyecektik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmasında Ankara saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Dün bazı arkadaşlarım akşam geç saatlerde dediler ki 'İptal mi etsek?' Dedim ki 'bu teröristleri mi sevindireceğiz? Biz yolumuza aynen devam edeceğiz.' Ferhat Göçer kardeşimizi dinleyecektik, onu bir başka zaman da dinleriz, ama biz bu birlikteliğimizi bir araya gelerek sürdüreceğiz. Onları da sevindirmeyeceğiz, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Ünlü Ses sanatçısı ve doktor Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tıp Bayramı programı kapsamında verilen programda sahne alacaktı. Kızılay'daki saldırı sebebiyle sahne programı iptal oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir yandan acımızı yaşarken diğer yandan doktorlarımıza özel bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sizlerle bir arada olacağız, beraber bu yolda devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nın bu mesleğin ülkemizdeki ve tüm dünyadaki mensupları için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Programda kendi alanlarında dünya çapında başarılara imza atan doktorların yer aldığını söyleyen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hizmet veren, bizim de kendi sağlığımızı emanet ettiğimiz doktor arkadaşlarımız yine bizlerle birlikteler. Meslek hayatlarında 50 yılı geride bırakmalarına rağmen vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam eden hekimlerimiz de bugün bizimle beraberler. Çeşitli tıp fakültelerimizin dekanları, tıp fakültelerinin son sınıflarından öğrenci temsilcilerimiz, özel sektör sağlık kuruluşlarımızın yöneticileri, Sağlık Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatından sembolik de olsa aramızda temsilciler var. Kendilerine çalışmaları ve hizmetleri için özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.