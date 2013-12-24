'Erdoğan partisini bataklığın dibine sürüklüyor'

Türkiye gündemini sarsan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu dünya basınında da geniş yer buldu. AKP hükümetinin ilk geldiği yıllarda reformcu olarak algılanan peoje ve uygulmalarının son dönemde tamamen yitiridiğine dikkat çeken Alman basınında ortak görüş, AKP'nin günden güne güç kaybı yaşadığı yönünde. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung, "şimdi bir zamanların reformcusu Erdoğan partisini giderek bataklığın dibine sürüklüyor" görüşünü öne sürdükten sonra şu savları da dile getirdi:

"Türkiye'deki yolsuzluk skandalı ile ilgili yorumunda "Yolsuzluk eski bir Türk hastalığı. Bahşiş skandalları geçmişte de hükümetleri devirdi. O dönemlerin partileri unutuldu gitti."

"Başlarda AKP tüm bunlardan ders çıkarmış gibi görünüyordu. Ülkeyi reforme etti, yatırımcılara açtı, adam kayırmaya karşı mücadele etti. Ama güzel niyetler yeterli olmadı. Şimdi bir zamanların reformcusu Erdoğan partisini giderek bataklığın dibine sürüklüyor. Hâlbuki istediği, ülkesini Ortadoğu'nun AB ile bağı olan yegâne örnek demokrasisi haline getirmekti."

'Erdoğan kendini temiz adam gösterme şansını kaçırdı'

Deutsche Welle'nin haberine göre, Başbakan Erdoğan'ın skandal karşısındaki tutumunu eleştiren Frankfurter Rundschau gazetesi ise "Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan giderek yayılan yolsuzluk skandalına yönelik her yeni tepkisinde, bu işten zarar görmeden çıkma şansını tehlikeye atıyor" iddiasında bulundu. Gazete, Erdoğan'a yönelik şu sert eleştirilere yer verdi:

"En yakın çevresinde ayakkabı kutularında milyonlarca dolarlık kara para saklayan, vergi paralarını cebe indiren şüpheli şahıslar karşısında kendisini bunları tasfiye eden temiz adam olarak gösterme şansını şimdiden kaçırdı. Suçlanan bakanları kovmak ve zarar gören ahlâklı politikacı imajını cilalamak yerine dinci rakibi Fethullah Gülen'in kendisine yönelttiği suçlamanın aynısını yapıyor. 'Yakalayın hırsızı' diye bağıran hırsız gibi davranıyor."