Erdoğan: PKK silah bırakmak için ne gerekiyorsa yapsın, biz destek verelim

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP'nin oy oranının yüzde 54 olduğunu açıkladı. Erdoğan, terör sorununun çözümü konusunda da "Terör örgütünün eylemlere son vermesi ve yurtdışına çekilmesi, silahı bırakması için ne yapmak gerekiyorsa diyoruz onu yapsın, biz elimizden gelen desteği verilim" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bazı açılışlar yapmak üzere Gaziantep'e gitti.

Erdoğan, AKP'nin son kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 54 oya sahip olduğunu açıkladı. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:



'Diyarbakır, Antep olmadıysa sebebi terör'



"Terör bu topraklara açlıktan, yokluktan, sefaletten başka bir şey sağlamadı. Gaziantep'i de bu hale dönüştürme hesabı içine girdi ama Allah'ın izniyle sizin dik duruşunuz, omurgalı duruşunuz ve 'burada teröre yer yok' deyişiniz onların buraya girişini engelledi, Gaziantep insanı da o güçlü yapısıyla altıncı, yedinci sanayi bölgelerini yapıyor.

Eğer bugün Diyarbakır bir Gaziantep kadar olamadıysa bunun en önemli sebebi, birinci sebebi terördür. Eğer Van, Gaziantep kadar olamadıysa bunun en birinci sebebi terördür.

Bizim bu terörü artık Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmamız gerekiyor. Silahları bırakmalarını istiyorum. Sıkılı yumrukları aradan çekip, öfkenin, nefretin diline bir son verip insanca yaşamanın önünü açmamız, bunu güçlendirmemiz gerekiyor."



'Birileri operasyon yapmakla bu süreci zedelemeyle suçluyor'



"Terör örgütünün eylemlere son vermesi ve yurtdışına çekilmesi, silahı bırakması için ne yapmak gerekiyorsa diyoruz onu yapsın, biz elimizden gelen desteği verilim. İlgili tüm kurumlarımızı çalıştırıyoruz. Terör belasından kurtulmak hepimizin ortak amacıdır, ortak dileğidir. Bu yolda azimle sabırla kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz.

Terör örgütü silahı bırakmadığı, saldırılarına son vermediği sürece biz terörle mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Birileri çıkıyor hükümeti, devleti operasyon yapmakla bu süreci zedelemeyle suçluyor.

Hiç kusura bakmasınlar, elinde silahla benim güvenlik güçlerime kast edenlere, arkadan gelip benim polisimi şehit edenlere karşı biz toprağımızı, vatanımızı geri adım atmadan savunuruz ve savunuyoruz.

Sağduyulu, samimi en önemlisi de vicdanı olan bir insan, öldürmek için gelen teröristin hakkını değil, öldürmek için kurulmuş terör örgütünün hakkını değil insani olanın, insanın hakkını savunur. Böyle olması lazım.”