"Erdoğan partilileri uyardı, merkezle istişare etmeden harekete geçmeyin"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019'un Mart ayında yapılması planan yerel seçimlerde MHP ile ittifak yapılmasına yeşil ışık yaktığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ittifaka sıcak baktığını söyleyen Çevik, Erdoğan'ın aday olmayı planlayan partilileri kendi başına hareket etmemeleri konusunda uyararak “Gerek teşkilatlarda gerek diğer görevlerde bulunan hiçbir arkadaşımızın genel merkezimizle istişare etmeden harekete geçmemesi gerekiyor” dediğini yazdı.

Başdanışman İlnur Çevik,'in Yeni Birlik'te "Yerel seçimlere doğru ittifak sesleri yükseliyor" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Mart yerel seçimlerine daha aylar olmasına rağmen partilerde seçim hazırlıklarına hız veriliyor…

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP ile seçin ittifakına yeşil ışık yakıyor… Erdoğan, "Cumhur ittifakındaki dayanışmamız neyse yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkânımız olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na yaptığı konuşmada “Diğer partilerinde gizli veya açık benzer ittifak arayışları içinde olduğunu biliyoruz. Biz milletimize karşı hep açık, samimi olduk. Şimdi de aynısını yapacak her şeyi milletimizin gözü önünde konuşacak, tartışacağız” diyor…

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den de Erdoğan’a sıcak mesaj var…

Bahçeli dün yaptığı bir konuşmada, "Biz 31 Mart 2019'a Cumhurun İttifakının damga vurmasını istiyoruz. Zillet ittifakı hazırsa Cumhur İttifakı dünden hazır ve kararlıdır. CHP, PKK ile ittifak hedefinin bedelini elbette pahalıya ödeyecektir" diyor…

Bu arada Erdoğan seçim hazırlıklarını ve aday belirlenmesini öne çektiklerini ilan ederek kimsenin alelacele aday olmak için kendi başına hareket etmemesi uyarısını yaparak “gerek teşkilatlarda gerek diğer görevlerde bulunan hiçbir arkadaşımızın genel merkezimizle istişare etmeden harekete geçmemesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanımız Güneydoğu’da 24 Haziran Meclis seçimlerinde aday seçimlerindeki sıkıntıları anlamış ve bunun yerel seçimlerde tekrar edilmeyeceğinin mesajlarını da veriyor… Yani bu sefer AK Parti, HDP ile daha sıkı hesaplaşacak… Aynı şey CHP’nin güçlü olduğu bölgeler için de geçerli…

Yani AK Parti işi sağlam tutuyor ve hazırlıklara başladı…

Bu arada CHP’de de iç çalkantıların yerel seçimlerde vuracağını gören yöneticiler Mart’a kadar ateşkes ilan ediyorlar…

Yerel seçim hazırlıkları fora!