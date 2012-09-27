Erdoğan partilerin oy oranlarını açıkladı

Başbakan Erdoğan NTV televizyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yerel seçimleri birleştirme gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirtti ve bugün bir seçim olsa anketlere göre AK Parti'nin yüzde 52.1 oranında oy alacağını söyledi.

Erdoğan, cumhubaşkanlığı seçimi ve Ak Parti'nin yaptırdığı anketle ilgili şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimleri birleştirme gibi bir düşüncemiz yok. yerel seçimleri biraz öne alışımızı nedeni birincisi mevsim koşulları ikinci bir yıl içinde iki seçim yapmamak için.

Anketleri açıkladı

Son gelen anket önümde, beş tane firmanın anketi var. Sonuçların ortalaması biz yüzde 52,1, CHP yüzde 24,2, MHP yüzde 13,3, BDP ylüzde 6,2 olarak görülüyor."

'İmam hatibe gitmeyen teröristtir demedim'

İmam hatipleri niye kapattılar? Oradan terörist çıktığını göremezsiniz. Niye kapatıyorsun, o milletin evlatları değil mi? Ben ‘imam hatip okuluna gitmeyenler teröristtir’ demedim. Millette şu an bir rahatlama oldu. Katsayı olayı düzeldi, bu bir haksızlığın düzeltilmesidir. Ben çocuklarımı kendi ülkemde okutamadım. Erkek çocuklarım Harvard’ı tutturacakları halde gidemedi. Kızlarım başörtüsü nedeniyle gidemedi. Bizim bütün mücadelemiz ayrımcılıkladır. Türkiye’deki bir kesimde İslamafobi var. Bize şaşırıyorlar ‘Sizin kızınız nasıl Türkiye’de okuyamıyor’ diyorlar. Bu normalleşmedir.

'Başkanlık ileri ülkelerin sistemi'

"Kabineyle ilgili değişikleri yapmak doğaldır. Performans ölçümlerini sürekli yaparım. Milletvekillerinden, teşkilatlardan gelen şikayetleri kaale almadan yapamam. Kabine değişikliği her zaman olabilir. Başkanlık sistemi bugün en ileri ülkelerin uyguladığı sistemidir. Benim üç önerim var; başkanlık, yarı başkanlık, partili cumhurbaşkanı sistemi olabilir. Yargıyı parlamento seçebilmelidir."

Zam oranı yüzde 10-15

"Doğalgaz zammı yüzde 10-15 gibi bir şey. Ekonomi yönetimdeki arkadaşlarımın başarılı olduğuna inanıyorum. Mali disiplinden taviz vermeyi düşünmüyoruz. Bunu kimse frene basma olarak algılamasın."

'Rusya beni hayalkırıklığına uğrattı'

"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gidicidir. Yakın zamanda gidebilir, buna dayanamaz. ABD Başkanı Barack Obama’nın seçimini önemsiyorum. Hayal kırıklığına uğradığım ülke Rusya’dır. Katliamın yanında yer alıyor. Çin de Rusya’nın yanında yer alıyor. İran’ı ne anlamak ne anlatmak mümkündür. Ölçüsü nedir ben anlamış değilim."

'Silah desteği vermiyoruz'

"Riyal el Esad, 'Özgür Suriye Ordusu' lideri değil. Suriye'den ülkemize sığınan bir albaydır. Gıda, giyecek ve ilaç yardımı var. Silah desteği vermiyoruz, lojistik destek veriyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi kamplarda misafir ediyoruz."