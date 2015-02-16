T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Paris'te öldürülen 12 kişi için dünyayı ayağa kaldıranlar Suriye'de üç maymunu oynuyor

'Şöyle başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmemiz lazım'

16 Şubat 2015 18:33

Ankara Sheraton Otel’de, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Batılı liderleri "Charlie Hebdo saldırısına gösterilen tepkiyi Suriye'de ölen 350 bin kişi için göstermemekle" eleştirdi. Erdoğan, "Paris'te öldürülen 12 kişi için dünyayı ayağa kaldıranların, Suriye'de katledilen 350 bin mazlum karşısında üç maymunu oynaması bizim kabullenebileceğimiz bir durum değildir" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

Biz insan değerinin inançla, ülkeyle, ırkla, renkle ilgili olmadığına inanıyoruz. Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunun her bir ferdinin canı, hayatı aynı şekilde değerlidir, aynı şekilde azizdir. Paris'te öldürülen 12 kişi için dünyayı ayağa kaldıranların, Suriye'de katledilen 350 bin mazlum karşısında üç maymunu oynaması bizim kabullenebileceğimiz bir durum değildir. Bunu da görmemiz lazım. Sesleri çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye susuyorlar? Fransa'da yürüyorsun, ama 350 bin kişi öldüğü zaman Avrupa Birliği'nin sesi çıkmıyor. Amerika havadan geliyor bombalıyor o kadar... Şöyle başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmemiz lazım. Bu millete yakışan budur. Esasen aynı çarpıklık ülkemizdeki bir takım çevreler için de geçerlidir."

 

ETİKETLER

tayyip erdoğancharlie hebdosuriyefransahaber

İlgili Haberler

Charlie Hebdo'nun tartışıldığı toplantıya silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Charlie Hebdo saldırısı ve ifade özgürlüğünün tartışıldığı toplantıyı silahlı üç saldırgan bastı

Erdoğan'dan kadınlara Özgecan tepkisi: Ölüm karşısında dans etmek nedir, biliyorsan bir Fatiha oku!

'Paris'te öldürülen 12 kişi için dünyayı ayağa kaldıranlar Suriye'de sessiz'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24