Erdoğan: Paris devre dışı kalmaya başladı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya operasyonunda NATO'nun görevleri devralmaya başladığını söyledi ve "Paris devre dışı kalmaya başladı, bunu Libya'daki süreç için çok olumlu görüyorum" dedi.





Başbakan Erdoğan, sanatçı ibrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilerin Libya operasyonuna ilişkin sorularını yanıtladı.





NATO'nun görevi devralmaya başladığını kaydeden Erdoğan, NATO'nun devreye girmesiyle de belli yerlerde bir rahatlama meydana geldiğini ifade ederek, ''Yani Paris, artık devre dışı kalmaya başladı. Ben Paris'in devre dışı kalmasını özellikle Libya'daki bu süreç için çok olumlu görüyorum'' dedi.





Türkiye olarak, kardeş Libya'da yapacakları çok şey bulunduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:





''Çünkü bizim arzumuz şuydu: NATO buna tek başına müdahil olmasın, yanına Arap Ligi'ni alsın, Afrika Birliği'ni de alsın. Müşterek olarak bunu yapalım. Çünkü Afganistan'da bu yanlış görüldü, Irak'ta değişik bir şekilde bu yanlış görüldü. Aynı yanlış Libya'da yaşanmasın istedik. Bu NATO'da da kabul gördü. Şu anda 1970 ve 1973 sayılı kararla ilgili olarak atılan bu adımlar, bu hassasiyetler göz önünde bulundurularak yapılıyor. Biz bu gece de yine Libya Başbakanı ile 02.00-02.30'a kadar sürekli telefonlarla görüşmeler yaptık. Özellikle insani yardım konusunda neler yapabileceğimizi, Dışişleri Bakanım Ahmet Bey de sürekli burada telefon diplomasisini sürdürdü. Bununla birlikte de insani yardım konusunda Türkiye olarak hassasiyetlerimizi koruyacağız. Bu konuda Libya'yı kendi başına bırakmayacağız. Libya'nın birliğini, bütünlüğünü esas alan tavrımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.''





Bir başka soru üzerine Kaddafi ile operasyon sonrasında görüşmediğini söyleyen Başbakan Erdoğan, NATO komuta merkezinin İzmir'de olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık da ''Şu anda çok farklı yerlerde olabilir. Böyle bir kesinleşen bir bilgi bana ulaşmış değil'' diye konuştu.



