Erdoğan: Parayı yastık altında saklamak nasıl bir gafletse, parayı kasada tutmak da gaflettir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kalkınması için herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek "Bu ülkenin ayağa kalkmasına hep birlikte destek vereceğiz çünkü parayı yastığın altında saklamak nasıl bir gafletse, parayı kasada tutup piyasaya sürmemesi de gaflettir." dedi. Erdoğan, 2023 hedeflerine ulaşılması için yatırımların çok daha fazla arttırılması gerektiğini de söyledi.

İstanbul'da Wyndham Grand Otel'de düzenlenen Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

2023 hedeflerimize ulaşmak için yatırımlarımızı çok daha fazla artırmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımızın kaynaklarını harekete geçirmek için çabaladık, ama engellemek istediler, bariyer kurdular. İşte Körfez geçişinde bunu yaşadık, uluslararası sermaye desteklemedi, yerli finans devreye girmedi, kamu başladı. Aynı durumu havalimanında da yaşadık, sevgili dostlar bir şeyi açık konuşmam lazım; ben paranın siyasetinde kabiliyetli değilim, bir defa bu ülkenin değerlerine, bu ülkenin ayağa kalkmasına hep birlikte destek vereceğiz çünkü parayı yastığın altında saklamak nasıl bir gafletse, parayı kasada tutup piyasaya sürmemesi de gaflettir.

Bu da büyük ölçüde finans sektörünün kendi sermayesi değil, öz sermayesi olanlar çok az, onlar geride kaldı. Biz de diyoruz ki madem bu gücü bu şekilde ettin, dünya piyasalarına bakacağız faiz oranları dünyada nedir, Türkiye'de nedir. Yüzde 15. Evet 15. Belki daha da iyidir. Tefecilerle yarışanlar da var kusura bakmasınlar, tam aksine ben ülkem için ne yaptım. Ben bu yıl sonu itibariyle benim bankam şu kadar param kazandı diyeceğimize hem kazandım hem de bu ülkenin kalkındırılmasına şu kadar finans desteği verdim diyebiliyor musun. Önemli olan bu, çok önemli. Zaten sözleşme kağıdına baktığınızda karınca gibi, küçücük, zaten zavallı sıkılmış, bunalmış, onu okuyamıyor bile.

Ödemesi gereken faiz neyse ödüyor işte... ABD'ye bakıyorsunuz 0.50 falan, Avrupa'da da öyle. Japonya eksi, İsrail orada da. Bize bakıyorsun aman ya rabbim 15, 16, 17. E bununla yatırımcı bu piyasaya nasıl girsin, giriyorsa bile reel sektör kazandığını ancak oraya yetiştiriyor. Kendisine bir şey kalmadığı için yeni yatırım da yapamıyor. Bizim bu konuda sermaye piyasaları olarak çok ciddi bir adım atmamız lazım. Şimdi finans merkezi olarak İstanbul bu yeni atacağı adımlarla dünya finans merkezleriyle yarış içerisinde olacağına inanıyorum. Bir diğer adım da İslami finans noktasında. Yani ben faize paramı yatırmam diyenler için de bir yatırım. Yani katılım şirketlerinin de bu sektörde yerini alması.

Varlık fonu bence geç kalmış bir projedir. Oluşacak hasetler de inanıyorum ki bizim gücümüzü artıracaktır ve bu konuda da hükümetimize başarılar diliyorum.

Tabii bu arada bireylerle birlike şirketleri ve devletleri de tehlikeli bir şekilde kuşatan borçlanma sorununa da dikkat etmemiz gerekiyor, tüm dünyayı inim inim inletiyor. AB'de de hepsi borç batağında, biz 2002'den beri faiz giderlerinin gayrisafi milli hasılamıza oranını yüzde 3'ün altına indirdik. Bütçe içindeki payını da yüzde 11'e kadar çektik. Yeterli mi? Değil. Faizlerin hala çok yüksek olduğunu bundan söylüyorum."