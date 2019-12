-ERDOĞAN: PARANIN AYARIYLA OYNAMAYACAĞIZ ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz paranın ayarıyla oynamadık, oynamayacağız ve bu ülkede karşılıksız para basma dönemini bizim iktidarımız ortadan kaldırmıştır'' dedi. Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Rixos Otel'de düzenlenen 18. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, genel kurulun esnaf ve sanatkarlara, ülkeye, millete, demokrasiye hayırlar getirmesini diledi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'de, 1 milyon 900 bin esnafın bulunduğunu, aileleri ve yanlarında çalışan elemanlarıyla düşünüldüğünde TESK'in, 10 milyonu aşkın bir kitlenin hakkını savunan en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu anlattı. Hükümet olarak esnaf ve sanatkarın sorununun çözümünde TESK ile istişareye büyük önem verdiklerini, 2008'de TESK'e yaptığı ziyaretin ilk kez başbakan düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Erdoğan, ''Ben bunu öğrendiğimde şok oldum. Böyle bir kuruluşa bugüne kadar bir başbakanın gelmemiş olmaması manidardı, düşündürücüydü'' diye konuştu. Özellikle son dönemde esnafı ilgilendiren her konuda TESK ile oturup konuştuklarını belirten Erdoğan, beraber çözümler üretmenin çabası içinde olduklarını anlattı. TESK ile birlikte hazırladıkları; Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı uygulamaya başladıklarını hatırlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dünyanın belki her ülkesinde esnaf ve sanatkar, ekonomik bir aktör olarak görünür. Ama ben şunu büyük bir gurur ile ifade etmeliyim ki, bizde Türkiye'de, esnaf ve sanatkar ekonomik bir aktör olmanın çok ötesinde, sosyal yapımızın, kültürümüzün, dayanışmamızın, kardeşliğimizin asli unsurudur, çimentosudur.'' -AHİLİK- Ahilik anlayışının önemine de vurgu yapan Erdoğan, ahilik anlayışı her ne kadar Osmanlı Devleti ile tarihe karışmış olsa da ahilik ruhunun, adabının, erkan ve terbiyesinin hiç bir zaman bu ülkede kaybolmadığını söyledi. Bu ruhun bin yıldır olduğu gibi bugün de toplumun çimentosu olmaya devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bizim millet olarak, ahilik teşkilatından, esnaf ve sanatkarımızından öğrendiğimiz eşsiz bir kavram var, altını çiziyorum; kanaat. Bizim esnafımız gelir, 'Bismillah' diyerek dükkanını açar. Gün boyunca kazandığına kanaat eder ve akşam şükür ile dükkanını kapatılır. Ben her fırsatta ve büyük bir gururla şunu anlatıyorum; sabah dükkanına gelen müşterisine, 'Ben siftahımı yaptım, yandaki komşum henüz siftah etmedi, lütfen alacağınızı ondan alın' diyecek kadar gönlü zengin ve kanaatkar bir esnafımız vardır. Yozlaşmış olabilir, hırpalanmış olabilir ama ahilik kültürümüzün gereği bu. Aslı bu.'' -''ÜSTÜNLERİN HUKUKUNA GÖZ YUMMADIK''- Eksiklerin bulunduğunu, ancak üzerine giderek bu eksiklerin giderilmesi için çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasının önemine değindi. Erdoğan, ''Affedersiniz, tuvaletin ücreti delikli 100 para iken, o hale geldik ki tuvalete giriş 1 milyon oldu. Bu günleri gördük. 6 sıfırı atarken 'enflasyon patlar' dediler. Attık, patlamadı tam aksine çatladı ve istediğimiz tek haneli rakama geldik'' dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz paranın ayarıyla oynamadık, oynamayacağız ve bu ülkede karşılıksız para basma dönemini bizim iktidarımız ortadan kaldırmıştır. Biz halka adaletle hükmetmenin mücadelesi içinde olduk. Bundan şaşmadık, hiç şaşmayacağız. Kuvvetlinin zayıfa tahakküm etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Üstünlerin hukukuna göz yummadık ve hukukun üstünlüğünün egemen olmasına gayret ettik, bu gayretimizi artırarak devam ettireceğiz. Bin yıl önce Yusuf Has Hacip'in tavsiyesinde olduğu gibi çetelere, mafyaya göz yummadık, Türkiye'nin enerjisine, Türkiye'nin kaynaklarına musallat olan karanlık odaklara 'eyvallah' demedik ve hepsiyle kıyasıya mücadele ettik Ticaret için, ekonomi için yolların açık tutulmasına azami özen gösterdik. Dış politikada aktif bir tutum izledik. Türkiye'nin itibarını artırdık. Vizeleri kaldırdık, yoldaki engelleri, ticaretin sanayinin, girişimin, yatırımın önündeki bariyerleri tek tek yol üzerinden temizledik, temizliyoruz.''