T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan Pakistan'da havai fişeklerle karşılandı

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet Pakistan'a geldi

23 Aralık 2013 08:10

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY'ye ait özel uçak Pakistan'a geldi. Başbakan Erdoğan uçaktan inerken havai fişek gösterisi yapıldı.

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan THY'ye ait özel uçak, Pencap Eyaletinin Başkenti Lahor'daki Allama İkbal Havalimanına yerel saatle 02:30'da indi.

Başbakan Erdoğan'ı Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif karşıladı. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan uçaktan inerken havai fişek gösterisi yapıldı. Başbakan onuruna top atışı da gerçekleştirildi.

Pencap televizyonlarının gece geç saatte olmasına rağmen Başbakan Erdoğan'ın gelişini canlı yayınladı. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler dinlenmek üzere kalacakları Pearl Continental otele geçti.

Başbakan için otelde de karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan'a otele girişinde çiçek verildi. Erdoğan için canlı olarak 'Üsküdar'a giderken' çalındı.

Ayrıca otelin içine, Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif'in fotoğraflarının bulunduğu pankartlar ve afişler asıldığı görüldü.

ETİKETLER

başbakanerdoğanpakistanhavai fişeklerle karşılandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24