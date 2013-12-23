Erdoğan Pakistan'da havai fişeklerle karşılandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, THY'ye ait özel uçak Pakistan'a geldi. Başbakan Erdoğan uçaktan inerken havai fişek gösterisi yapıldı.

Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan THY'ye ait özel uçak, Pencap Eyaletinin Başkenti Lahor'daki Allama İkbal Havalimanına yerel saatle 02:30'da indi.

Başbakan Erdoğan'ı Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif karşıladı. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan uçaktan inerken havai fişek gösterisi yapıldı. Başbakan onuruna top atışı da gerçekleştirildi.

Pencap televizyonlarının gece geç saatte olmasına rağmen Başbakan Erdoğan'ın gelişini canlı yayınladı. Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler dinlenmek üzere kalacakları Pearl Continental otele geçti.

Başbakan için otelde de karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan'a otele girişinde çiçek verildi. Erdoğan için canlı olarak 'Üsküdar'a giderken' çalındı.

Ayrıca otelin içine, Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif'in fotoğraflarının bulunduğu pankartlar ve afişler asıldığı görüldü.