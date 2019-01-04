Erdoğan: Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin FETÖ kararı memnuniyet verici (Geniş haber) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yaptığı ortak basın toplantısında, \"Pakistan Yüksek Mahkemesi\'nin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. FETÖ\'nün terör örgütü olduğunu yüksek mahkemenin ilan etmesi, bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi bunlar memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte de dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye -Pakistan ilişkilerine değinen Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile heyetlerarası görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Aramızdaki siyasi askeri, ticari, ekonomik özellikle de FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan Yüksek Mahkemesi\'nin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. FETÖ\'nün terör örgütü olduğunu yüksek mahkemenin ilan etmesi, bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi bunlar memnuniyet verici adımlardı. Bundan sonraki süreçte de dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum. Bugün sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutunu gözden geçirdik. Afganistan-Pakistan-Türkiye arasındaki bu zirveleri kaldığı yerden devam ettirmek istiyoruz. Üçlü İstanbul Zirvesi\'ni inşallah en yakın zamanda 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul\'da gerçekleştireceğiz.\"

PAKİSTAN BAŞBAKANI: \"EĞİTİM SİSTEMİMİZİ REFORMDAN GEÇİRİRKEN SİZDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR\"

Pakistan Başbakanı İmran Khan, \"İnşallah eğitim sistemimizi reformdan geçirirken sizden öğreneceğimiz çok şey var. Bunların hepsinin ötesinde Türkiye ile ilişkilerimizi çok daha iyi hale getirmek istiyoruz. Özellikle Afganistan konusunu konuştuk. Neredeyse 30 yıldır Afganistan ızdırap çekiyor. Barış için diğer tüm komşuların da katkısının olması gerekiyor. İstanbul\'daki zirvemizin barışa katkısı olacağını düşünüyorum. Pakistan\'ın tek istediği istikrar. DEAŞ\'a karşı mücadelede Pakistan her zaman Türkiye\'nin yanındadır\" ifadelerini kullandı.

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Hakime TORUN / ANKARA (DHA)