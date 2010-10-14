-ERDOĞAN: PAKİSTAN İÇİN KAYBEDECEK VAKİT YOK KARAÇHİ (A.A) - 13.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da sel felaketinden etkilenen geniş sayılabilecek bir bölgeyi gezme fırsatı bulduğunu belirterek, ''Helikopterle bölgeler üzerinde dolaşırken her tarafın hala sular altında olduğunu gördük. Kış mevsimi bastırıyor, bundan sonra kaybedecek vaktimiz yok'' dedi. Başbakan Erdoğan, Pakistan'da yaptığı incelemelerin ardından TRT'nin canlı yayınında yaptığı açıklamada, genişçe sayılabilecek bir bölgeyi gezme fırsatı bulduğunu kaydetti. Felaket bölgesinin çok büyük olduğunu bu nedenle tüm bölgeyi gezmenin mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Tabii gördüğümüz şu: Daha önce de ifade edildiği gibi iki bine yakın Pakistanlı kardeşimiz maalesef ölmüş ve 18 milyon civarında insanın mağduriyeti söz konusu. Evleri yıkılmış, evsiz kalmışlar. Böyle bir sıkıntı var. Kış mevsimi bastırıyor. Bizler de burada yoğunlaşarak eğitimden sağlığa, konuta, yol, su gibi bu tür çalışmalara girelim istiyoruz. Konularla ilgili olarak birbirlerinin muhataplarıyla görüşmek suretiyle çalışmayı başlatıyorlar. Bayındırlık Bakanı'nı burada bırakıyoruz. TOKİ, TİKA, Afet İşlerini yine burada bırakıyoruz. Burada bir konteyner kenti olarak Kızılayımızın kurmuş olduğu bölge var, orayı bir gezecekler daha sonra bir değerlendirmeyi tekrar yapacaklar. Bu değerlendirmeyi müteakiben de tekrar bir heyetle gelmeleri söz konusu ama bundan sonra kaybedecek vaktimiz yok. Hemen çalışmalara da başlayacağız.'' Başbakan Erdoğan, Türk halkının, yardımlarıyla Pakistanlı kardeşlerinin yanında olduğunu gösterdiğini belirterek, ''Türk halkına, vatandaşlarıma teşekkürümü ifade etmem lazım. Tüm hayırsever kurum ve kuruluşlar, halkımız, Pakistan halkına, Pakistanlı kardeşlerine karşı işin başından itibaren farklı bir duyarlılık gösterdi. Gerek Diyanet İşleri hesabına gerek Başbakanlık hesabına direkt olarak aktardıkları paralarıyla bizler Kızılay vasıtasıyla olsun TOKİ, TİKA bu tür kuruluşlar vasıtasıyla olsun buradaki yatırımları hayata geçireceğiz'' dedi.