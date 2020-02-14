Erdoğan, Pakistan Parlamentosu'nda konuştu: Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yoktur

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Ulusal Meclisi Oturumu'nda konuştu "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur" diyen Erdoğan, buradan bir kez daha Trump ve Netanyahu'ya 'Yüzyılın Anlaşması' mesajı verdi.

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor" dedi. Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceklerini belirten Erdoğan, "Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, "İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve göz yaşını durdurmaktır" ifadesini kullandı.

Erdoğan bir kez daha yineledi: "Yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir"

Erdoğan, "Sayın Trump ve Netanyahu arasında Kudüs'le ilgili atılan adım, 'yüzyılın barış planı' diye yutturulan plan, bir işgal projesidir." dedi.

"Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir" diye konuştu.