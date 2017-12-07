Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olanak tanıma kararı ile ilgili olarak Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin son adımının Ortadoğu’da barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti vücut bulmadıkça Ortadoğu’da adil ve kalıcı bir barış olamayacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Kudüs meselesiyle ilgili olarak 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirtti.