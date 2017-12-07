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Politika

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Türkiye'nin, Kudüs meselesiyle ilgili olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirtti

07 Aralık 2017 05:48

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olanak tanıma kararı ile  ilgili olarak Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre  telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin son adımının Ortadoğu’da barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti vücut bulmadıkça Ortadoğu’da adil ve kalıcı bir barış olamayacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Kudüs meselesiyle ilgili  olarak 13 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Olağanüstü İslam Zirvesi düzenleyeceğini belirtti. 

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