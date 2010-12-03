-ERDOĞAN: ''ÖZÜR MESELESİ VE TAZMİNAT KONUSUNUN ÇÖZÜMÜ ŞART'' ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile ilişkiler konusunda, ''Bu talepler çözülmediği sürece münasebetlerimizin geçmişteki gibi olamayacağını da ifade etmiştik. Bu taleplerimizin bir kısmı yerine geldi, ama gelmeyen neydi? Gelmeyen de özür meselesi bir de tazminat konusu, bunların çözümü gerekirdi. Bunun halli geleceğe yönelik olumlu bir sürecin başlamasına vesile olabilir ama bunun halledildiğini görmemiz şart'' dedi. Erdoğan, Dünya Özürlüler Günü dolasıyla sivil toplum örgütlerini AK Parti Genel Merkezinde kabul etti. Erdoğan daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Türkiye'nin İsrail'deki yangın için yangın söndürme uçağı göndermesinin iki ülke ilişkilerini nasıl etkileyeceği'' sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''Öncelikle dün yaşanan olay neticesinde malum 41 kişi, bu yangında bugün öyle civarında aldığımız bilgi buydu, öldü. Büyük bir alanda bu yangın devam ediyor. Bizden böyle bir taleple yangın söndürücü uçaklar istenince, bizler burada gerek insani, gerekse İslami olarak böyle bir görevi yerine getirdik. Bizim tarihi noktada aldığımız terbiye, geleneklerimiz bunu icap ettiriyor. Burada her zaman söylediğimiz gibi insanlar var, bir doğa var. Bu talep geldiği anda tereddüt etmeden İsrailli yetkililer, Sayın Müsteşar Sinirlioğlu'na durumu bildirince olay bana aktarıldı ve olay bize aktarıldıktan sonra da hemen Çevre ve Orman Bakanımıza talimat verdik ve hazırlıklar yapıldı. Bu sabah da intikal gerçekleşti. Şu anda uçaklarımız orada. Böyle bir olay nedeniyle geleceğe yönelik İsrail-Türkiye ilişkilerinde ne olur konusunda, Sayın Netanyahu bizi teşekkür için aradılar. Türkiye'nin böyle bir dönemde yaşadıkları bu yangın olayına karşı gösterdiği ilgi sebebiyle bunun geleceğe yönelik ilişkilerde de olumlu bir vesile teşkil etmesi taleplerini de telefonlarında ifade ettiler. Ama bizim biliyorsunuz bu konu ile o konuları birbirine karıştırmamak ve bizim taleplerimiz zaten belliydi. Bu talepler çözülmediği sürece münasebetlerimizin geçmişteki gibi olamayacağını da ifade etmiştik. Bu taleplerimizin bir kısmı yerine geldi, ama gelmeyen neydi? Gelmeyen de özür meselesi bir de tazminat konusu, bunların çözümü gerekirdi. Bunun halli geleceğe yönelik olumlu bir sürecin başlamasına vesile olabilir ama bunun halledildiğini görmemiz şart. Temenin ederim ki bunun halli yolunda adımlar atılmış olur.'' ''Netanyahu ile görüşmenizde Türkiye'nin özür ve tazminat talebini ilettiniz mi'' sorusuna da Erdoğan, ''Hayır bunların hiçbirine girmedik. Bugün size açıklama yaptık zaten. Açıklama neyse o'' yanıtını verdi. -3 GENERALE İLİŞKİN KARAR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin 3 generalin başvurusuna ret kararına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti: ''Bu karar doğrusu tabiki bizim de beklentimizdi diyebilirim. Zira idarede durumun ne olduğu bellidir. Daha önce de ifade ettim. Yüksek Askeri Şura'da bir kararın tamamlanabilmesi aynı zamanda Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzalarına bağlıdır. Bu imzalar atılmadıktan sonra Yüksek Askeri Şura'nın tavsiye noktasında olduğu bu kararlar uygulamaya geçemez ve burada da nitekim bu üç arkadaşla ilgili bildiğiniz gibi generallikte 4 yılları 30 Ağustos itibariyle dolmuştur. 30 Ağustos itibariyle generallikteki 4 yıllık süreleri dolduğu için zaten emekli olmaları gerekir. Niçin emekli olmaları gerekir Milli Savunma Bakanı'nın burada imzası yoktur, Başbakan'ın imzası yoktur, Cumhurbaşkanı'nın imzası yoktur. Bu 3 makamın imzasının olmaması sebebiyle de 30 Ağustosa kadar bu imzalar atılmadığı için YAŞ'ta atılan imzaların terfileri noktasında kesinlikle yeterli değildir. Bu üç generalimizin terfileriyle ilgili imza olmaması, bunların zaten emekliliğini gerektiriyordu. Biz bunu daha önce de söyledik. Şu anda atılan adım da dediğim gibi biz açığa almak durumunda kaldık. Çünkü oradaki kararımızın da arkasında olduğumuzun bir ifadesidir. Farklı yakıştırmalar yapılmasını biz asla generallerimizle ilgili doğru bulmayız. Şu andaki olay idari olaydır ve biz bu idari olay sebebiyle de bu kararımızın arkasında olduğumuzu tekrar ifade etmiş olduk.'' ''YAŞ kararlarının tavsiye kararı olarak kabul edilmesine ilişkin bir düzenleme yapılacağı ifade ediliyor'' hatırlatması üzerine Erdoğan, ''Bakın bu haberi ben gazetede okudum. Benim önüme gelmiş böyle bir düzenleme yok. Böyle bir düzenlemeyle ilgili çalışmayı kim yapıyor onu da bilmiyorum. Onu da açıkça söylüyorum. Böyle bir düzenleme varsa benim haberimin olması lazım. Kim yapmış, ne zaman yapmış, doğrusu ondan da haberim yok. Bugün toplantıların birinden çıktım birine girdim, böyle bir fırsat bulamadığım için doğrusu müsteşarımla konuşmuş, görüşebilmiş değilim'' dedi. Yetkililerin böyle bir çalışma olmadığını belirtmelerinin ardından Başbakan Erdoğan, ''Yok böyle bir şey'' diye konuştu.