Erdoğan: Özgürlükler noktasında Türkiye, ABD ile mukayese edilemeyecek kadar çok daha özgürdür

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de CBS kanalına röportaj verdi. Gazeteci Margaret Brennan'a konuşan Erdoğan insan hakları ihlalleri ile ilgili soruya, "Özgürlükler noktasında Türkiye buralarla mukayese edilemeyecek kadar, çok daha özgürdür" cevabını verdi. Brennan'ın insan hakları ihlallerine ilişkin olarak gelen haberlerin uluslararası ve güvenilir kurumlardan geldiğini söylemesi üzerine Erdoğan, "Hayır, olabilir sizin o uluslararası dediğiniz kurumlara da ben güvenmiyorum. Benim hakkımda açılmış böyle davalar yok" ifadesini kullandı.

"Benim hakkımda açılmış böyle davalar yok"

CBS'te tam hali dün yayımlanan Erdoğan-Brennan röportajının insan hakları ihlallerine ilişkin bölümü şöyle:

Brennan: Biden insan hakları ihlalcilerini sürekli eleştiren biridir. Biden'ın özel görüşmelerinizde bu meseleyi gündeme getirmediğini söylediniz başta. Hiç sizden rica etti mi, gazetecilere yaptığınız muameleyi iyileştirmenizi ya da spesifik olarak herhangi bir şeyi?

Erdoğan: Hayır, olmadığı gibi zaten bizim de bu konuda bir sorunumuz yok. Özgürlükler noktasında Türkiye buralarla mukayese edilemeyecek kadar, çok daha özgürdür.

Brennan: İnsan hakları örgütleri yüz bin kadar vatandaşın sadece size hakaret etmekten yargılandığını söylüyor.

Erdoğan: Siz bunlara inanıyorsunuz yani? Siz bunlara inanıyorsunuz.

Brennan: Uluslararası organizasyonlar, güvenilir olanlardan geliyor bunlar.

Erdoğan: Hayır, olabilir sizin o uluslararası dediğiniz kurumlara da ben güvenmiyorum. Benim hakkımda açılmış böyle davalar yok.

Brennan: ABD Hükümeti de söylemişti. En azından bize böyle konuşuyorlar. Siz, Biden böyle bir şey söylemedi diyorsunuz.

Erdoğan: Bakın sizi de aldatıyorlar, siz de bunlara inanıyorsunuz. Bunları kaynağından araştırıyor musunuz?