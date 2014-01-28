Erdoğan: Özel yetkili mahkemeleri kesinlikle kaldıracağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet Bakanlığımız yeniden yargılanma konusunu değerlendiriyor. Çalışıyor. Ben bir şeyi söyleyebilirim. Özel yetkili mahkemeleri kaldırmayı kesinlikle hedeflemiş durumdayız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt'ta MHP seçim bürosuna yapılan saldırıda 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şişli Belediyesi'ne yapılan saldırı hakkında da Başbakan Erdoğan, "Şişli Belediyesi’ne yapılan saldırı da manidardır. Tabii bu bir senaryo mudur, bu bir karşı adım mıdır, silahın oraya bırakılması anlamlıdır" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın, İran ziyareti öncesinde Esenboğa havalimanında gaztecilere yaptığı açıklamalar şöyle:

İran ziyaretimde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşme imkanı bulacağız.

İran cumhurbaşkanı Sayın Ruhani de en kısa sürede ülkemizi ziyaret edecek.

Temaslarımda Suriye’de cereyan eden trajik olaylar başta olmak üzere bölgemizde yaşananlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağım.

Basın açıklamasının soru cevap kısmında Başbakan Erdoğan şunları söyledi:

Yeni ortaya çıkan Halep fotoğrafları

220 fotoğraf karesi 55 bin fotoğrafın yanında bir hiç. 55 bin fotoğrafı bütün dünya gördü. Bu fotoğraf karelerinin içinde herkesi üzen bir süreci yaşıyoruz.

Şu anda Cenevre 2 toplantısı halen devam ediyor. Bu toplantıdan nasıl bir netice çıkar bunu kestirmek kolay değil. Burada Rusya ve İran’ın tavrı çok çok önem taşıyor. Bu ziyaretimizde özellikle bunları görüşeceğiz.

Partilere yapılan saldırılar

Devlet yönetmek farklı bir şey. Bu yönetimin sorumluluğu da farklı bir şey. Son seçimlerde bizim 200’e yakın seçim koordinasyon merkezlerimiz molotoflarla, taşlarla, taranmak suretiyle taciz edildi. Biz buna sabırla göğüs gerdik. Sabrımızın neticesini de başarılı bir seçim sonucuyla aldık.

Esenyurt’taki olay içeriği itibariyle şudur deme durumunda değil. Emniyetimizi süratle olaya müdahale etmiş ve 9 kişi gözaltına alındı.

Onlarınsa savcılıkta ifadelerinin alınması süreci devam ediyor. Mahkeme nasıl karar verir bunu bilemem.

Ölen kardeşimizi Allah’tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Seçimin arefesinde böyle bir tablonun ortaya çıkması üzücü.

Esenyurt hassas bir ilçe bu hassasiyeti de çok iyi biliyorum.

Ama ondan önce Van’da belediye başkana dayımız esnaf ziyareti yaparken taşalı sopalı saldırılar oldu. Bununla da yetinmediler daha sonra adayımızın evine iki kez ses bombası atıldı.

'Şişli saldırısı senaryo mudur, karşı adım mıdır bakılacak'

“Bütün bunlar aslında caydırmaya yönelik, seçim öncesi korku atmosferi oluşturmaya yönelik adımlar. Sağ olsun belediye başkanı arkadaşlarım çok çok kararlılar. Şişli Belediyesi’ne yapılan saldırı da manidardır. Tabii bu bir senaryo mudur, bu bir karşı adım mıdır, silahın oraya bırakılması anlamlıdır. Bununla ilgili de emniyet teşkilatımız gereğini yapmaktadır.”

'Özel yetkili mahkemeleri kaldırmayı hedeflemiş durumdayız'

TÜBİTAK olayı, hardiskler olayı bilirkişilerle alakalı. Kurumla alakalı değil. Doğrusu ben bu bilirkişilerin hazırladığı rapor ne içeriyor onu görmüş değilim. Şu anda henüz Ergenekon’la ilgili gerekçeli kararı görmüş değiliz. Bu konuyla ilgili bu konuda herhangi bir açıklama yapmamız da mümkün değil. Süreç içinde Adalet Bakanlığımız yeniden yargılanma konusunu değerlendiriyor. Çalışıyor. Ben bir şeyi söyleyebilirim. Özel yetkili mahkemeleri kaldırmayı kesinlikle hedeflemiş durumdayız. O dosyalar hangi mahkemelerde ise onları ağır ceza mahkemelerine aktarmış olmak suretiyle bu süreci kapatmış olacağız. Dolayısıyla 133 ağır ceza mahkemesi ile süreci sürdüreceğiz.