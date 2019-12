-ERDOĞAN: ÖZEL SEKTÖR DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALMALI ANKARA (A.A)- 20.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Huzur ve istikrarın temini noktasında özel sektörümüzün, iş adamlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin çok daha fazla inisiyatif almalarını bekliyor ve arzu ediyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz cuma günü Konya'da olduğunu hatırlatarak, bu ilin bir kentsel değişim ve dönüşüm yaşadığını söyledi. Erdoğan, turizmin en başta yol demek olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ''Antalya'da ilk adımı attığımızda Belek taraflarında, köylerin içinden gidiliyordu. Havaalanından Belek'e 1 saat, 1 saat 15 dakikada ulaşmak durumundaydınız. Ne zaman ki o yeni yolu yaptık, mesafe yarım saate indi. Yatırımcılarla oturduk, biz bir rakam ortaya koyduk. O akşamki toplantımıza yanılmıyorsam 12 yatırımcı katılmıştı orada oteli olan arkadaşlarımızdan. Onlara, 'siz de bu işe belirli katkı sağlayın' dedik. Yanılmıyorsam hepsi de katkı sağlamadılar. Bir kısmı yine orada manevrasını yaptı. Hem belli bir imkan istiyorsun, programda olmayan, kimsenin o ana kadar yapmadığı şeyleri istiyorsun... Bizim o anda ilk etapta verdiğimiz rakam da 8,5 trilyon. Hiç unutmuyorum. 'Biz buraya hemen 8,5 trilyon aktarıyoruz. Hemen siz de gereğini yapın' dedim. O akşam bize bir söz verdiler ama bu söz yerine getirilmedi. Neyse, biz sonunda orayı bitirdik. Şu anda eğer Belek duble yola sahipse oradaki köprüler, aydınlatma, her şey yapılmışsa bunlar böyle yapıldı.'' -''SADECE GÜNEŞİN, DENİZİN,KUMUN OLDUĞU YERDE Mİ BU OTELLER YAPILACAK?'' Yolun olmadığı yere medeniyetin, yatırımın, hizmetin ve turistin gitmeyeceğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, AK Parti hükümeti olarak karayolu ve havayolu konusunda çok önemli adımlar attıklarını dile getirdi. Havayolu taşımacılığının ciddi bir şekilde canlandığını belirten Erdoğan, ''havayolu halkın yolu olacak'' dediklerini ve 2002 yılında toplamda 33,6 milyon yolcu taşınmışken, 2009 sonunda bu rakamın 85 milyon kişiye çıktığını ve 2010 sonunda bu hedefin 100 milyon yolcu olduğunu bildirdi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Turizmde ulaşımla beraber bir diğer önemli konu barınma. Bu noktada da önemli gelişmeler oluyor. Sadece İstanbul'da, Antalya'da değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde de bu atılımları, bu adımların atıldığını ama kısıtlı olduğunu görüyoruz. Bu da tabii bizi doğrusu üzüyor. Cuma günü nitekim Konya'da bir arkadaşımıza da söyledim. 'Niye sen Rize'de bir tane yatırım yapmıyorsun? Bir otel de gel Rize'de aç' dedim. Sadece güneşin, denizin, kumun olduğu yerde mi bu oteller yapılacak? Yayla turizminin, dağ turizminin olduğu yerde bunlar yapılamaz mı? Yapılır. Gelin buralarda da bunu yapalım.'' -''FINDIK İÇİN BİR YERE OTEL YAPMAZLAR, SÖYLEYEYİM SİZE'' Başbakan Erdoğan, ''Ordu'da'' diye seslenilmesi üzerine, ''Ordu'yu söylüyorsun, anlıyorum ama Ordu'ya hiç otel yapmazlar. Çünkü fındık için bir yere otel yapmazlar, söyleyeyim size'' dedi. -''YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NI DAVET ETTİK''- Türkiye'nin, yeni bir dönemin, çok farklı bir dönemin, bir atılım sürecinin şu anda ilk adımlarını attığını vurgulayan Erdoğan, bugün sadece ulaşımı kolaylaştırdığı zannedilen 13 bin 555 kilometre bölünmüş yolun sadece ulaşım anlayışını değil, şehirlerin çehresini ve geleceğini değiştirdiğini ifade etti. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Biz, özel sektörümüzün de bizimle bu heyecanı paylaşmasını arzu ediyoruz. Bizim açtığımız bu yoldan, özel sektörümüzün de emin adımlarla ilerlemesini istiyoruz. 'Hükümet bir yapsın, sonuçlarını bir görelim, ona göre hareket ederiz...' Bu sağlıklı bir anlayış değil. Her şeyi devletten, her şeyi kamudan beklemek sağlıklı bir yaklaşım değil. Özellikle huzur ve istikrarın temini noktasında özel sektörümüzün, iş adamlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin çok daha fazla inisiyatif almalarını bekliyor ve arzu ediyoruz. Hakkari'nin caddeleri dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerle, bunun yanında dünyanın dört bir yanından gelen turistlerle dolup taşabilir. Bitlis, Muş, Van, Diyarbakır, Batman doğa sporları, sağlık tesisleri, dini yapılar için dünyanın her ülkesinden misafirleri ağırlayabilir. Artvin'in Karagöl'ü, Rize'nin Ayder'i, Sivas'ın eşsiz mimari eserleri... Erzurum'da şu anda işte Universiade'i yapacağız. yaklaşık 50 trilyona yakın yatırım yaptık. Ama acaba kaç tane otel var? 2 tane, 3 tane otel var bugün Erzurum'da. Erzurum bir büyük şehir ve özellikle de kış turizminde alt yapı olmuş olsa inanıyorum ki kongreleriyle vesaire çok farklı hale gelecek. Büyükelçilerle her yıl yaptığımız toplantı bu yıl Erzurum'da yapılacak. Yunanistan Başbakanı'nı davet ettik. Kendileri de orada bizimle kapanışta birlikte olacaklar. İstiyoruz ki burada gerek büyükelçilerimiz, gerekse halkımız Erzurum'daki bu canlanmayı yaşasın görsün.'' Konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan'a turizm sektörüne katkılarından dolayı Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ahmet Barut tarafından plaket verildi.