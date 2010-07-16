-ERDOĞAN: ''ÖZEL HUDUT BİRLİKLERİ KURULACAK'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda özel bir ordu kurulmadığını, kurulacak birliklerin özel hudut birlikleri olacağını belirterek, ''Mevcut bünye içinde, farklı statüde, 5 yıl veya daha uzun süre görev yapacak uzmanlaşmış personel olacak'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kısa süreli olmadığını belirterek, terörle mücadeleyi yürüten güvenlik güçlerinin eğitimlerinin artırılması ve uzmanlaşmaya geçilmesi için çalışmaların yapıldığını bildirdi. Terörle mücadelede hiçbir eksiğin olmadığını, her şeyin temin edildiğini ifade eden Erdoğan, şu anda tamamen yerli olan 150 civarında mini insansız hava aracının görev yaptığını, bugün öğleden sonra da yapılacak törenle tamamen yerli üretim, ilk insansız hava aracının hangar çıkış merasiminin gerçekleştirileceğini belirtti. Bu araçların, heronların sahip olduğu özellikleri taşıdığını ve daha yüksek irtifaya çıkabildiğini kaydeden Erdoğan, 2012 yılında da ilk Türk istihbarat uydusunun fırlatılacağını bildirdi. -ÖZEL HUDUT BİRLİKLERİ- Terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: ''2 yıl önce çatışma riski yüksek olan bölgelerde iyi eğitimli, uzman personelin değerlendirilmesine karar verdik. Şu an önemli sayıda uzman personel görevlendirilmiş durumda. Amacımız hudut bölgesinde tamamen profesyonel personelin görev yapmasıdır. Arazi şartlarını bilen, terör örgütünün taktik hamlelerine karşılık verebilecek donanıma sahip personel ile bu mücadelenin verilmesi, en iyi neticenin alınması ve en az kaybın verilmesi açısından yararlı olacaktır. Dönemimizde bu bölgede görev yapan personelin eğitimin önemli ölçüde geliştirmiştir. Ancak yaşanan olaylar gösterdi ki er ve erbaş yerine tamamen profesyonel ekiplerle mücadele edilmesi büyük önem taşıyor. İstiyoruz ki sınır boylarında ve riskli bölgelerde tamamen profesyonel personelden oluşan ekipler görev yapsın. Bunlar ayrı bir ordu, özel bir ordu değil. Özel bir ordu kurmuyoruz. Özel bir ordu değil, bunlar hudut birlikleri olacaktır. Özel hudut birlikleri. Mevcut bünye içinde, farklı statüde 5 yıl veya daha uzun süre görev yapacak uzmanlaşmış personel olacak. Bu 5+1 olur, 5+4 olur... Bunların değerlendirmeleri yapılıyor, karar verildikten sonra yasal düzenlemesi neyse bunu da süratle yaparak, adımı atacağız. Kritik ve hassas bölgelerde belli bir süre ile sınırlı olarak profesyonel güvenlik gücü şeklinde terörle mücadele edecekler.'' -''ADETA KANSER MİKROBU GİBİDİR''- Erdoğan, kırsal bölge ile meskun bölgenin güvenlik ekiplerinin farklı donanıma sahip olmalarının gerekliliğine dikkati çekti. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatının çalışma yapacağını ve karar verileceğini bildiren Erdoğan, ''Sınır güvenliğiyle ilgili ilave tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Hudut birlikleri karakollarını daha iyi şekilde yeniden inşa ediyoruz. TOKİ 150 adet iç güvenlik ve hudut karakol tesisi ile 141 adet müstakil gözetleme kulesi, 662 kilometre hudut yolu yapıyor'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, terörle mücadele konusunda tüm imkanları seferber ettiklerini, diplomatik boyutta da kendisi ve hükümet mensuplarının AB, Irak, İran, Suriye, Rusya, ABD ile görüşmeler yapıldığını ve yapılmaya devam edildiğini söyledi. Erdoğan, ''Çünkü, diplomatik noktada bu temaslar... Eğer dışarıdan kuşatmanın önünü kesmezsek, bu perdelemeyi kesmezsek, oradan gelen destekler ortadan kaldırılmazsa bu sıkıntı yine devam edecektir. Bu adeta kanser mikrobu gibidir. İnşallah bunu vücuttan çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız. Demokrasi güvenlik dengesinden asla taviz vermedik. Ne güvenliği demokratik haklara ne de demokratik hakları güvenliğe çiğnetmedik'' diye konuştu.