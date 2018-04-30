T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Erdoğan: Özbekistan ile önemli bir yolculuğa çıkıyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki ikili görüşmelerin ardından gerçekleşen basın toplantısında Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan’ın “önemli bir yolculuğa çıktı

30 Nisan 2018 18:16

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasındaki ikili görüşmelerin ardından gerçekleşen basın toplantısında Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan’ın “önemli bir yolculuğa çıktığını” söyledi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev konuşmasında ilk kez başka bir ülke ile büyük çaplı 25 anlaşma imzalandığını vurgularken, Erdoğan da, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi olduğunun altını çizdi.
Erdoğan, Türkiye ve Özbekistan arasındaki gelişmelerin olumlu olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Değerli kardeşimle yaptığımız ikili görüşmede Türkiye-Özbekistan’ın siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel olmak üzere bütün ilişkilerini ele aldık ve fikir alışverişinde bulunduk.
Mirziyoyev’in de belirttiği gibi daha önce bu masalarda böyle anlaşmalar imzalanmamıştı. Türkiye ve Özbekistan olarak imzaladığımız anlaşmalarla önemli bir yolculuğa çıkıyoruz.”

Görüntü dökümü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev’in konuşmaları
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçNisan DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıMirziyoyevErdoğan TürkiyeCumhurbaşkanı MirziyoyevErdoğanTürkiyeTürkiyeÖzbekistanınMirziyoyevin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24